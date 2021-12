Federica Pellegrini, il “tutto in famiglia” potrebbe costarle il matrimonio. Iniziano i problemi prima del SI

Iniziano i problemi prima del fatidico SI, per la campionessa olimpica. Sarà tutto rimandato? Scopriamolo

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono vicini alle nozze dopo la romantica proposta di matrimonio. La Pellegrini ha da poco detto addio al mondo del nuoto che le ha regalato tante soddisfazioni in questi anni e primi posti importanti. Ora è concentrata sul suo futuro matrimonio con Giunta e sul costruirsi una famiglia. Tuttavia è appena emerso un retroscena davvero particolare sul compagno della Divina.

Il fidanzato di Federica Pellegrini è parente del suo ex

Federica Pellegrini è ad un passo dalle nozze con il suo allenatore Matteo Giunta. Emerge però un dettaglio curioso sul compagno che sarebbe imparentato con l’ex della Pellegrini, Filippo Magnini. La storia tra Magnini e Federica è stata epica, durata 6 anni e tutti pensavano che si sarebbero sposati. Le cose però sono finite e lui si è da poco sposato con Giorgia Palmas (ex velina) dalla quale ha avuto una figlia.

Adesso è il turno di Federica che ha ricevuto la proposta dal suo Matteo. A rivelare il dettaglio familiare è stato Giunta che durante un’intervista con “Le Iene” ha detto come stanno realmente le cose. L’allenatore non ha nascosto il fatto che che con Magnini ci sono state tensioni che ancora oggi rimangono (non sappiamo se a causa della Pellegrini o meno).

Infatti alla domanda sul rapporto con il parente, Giunta ha risposto dicendo che ci sono state incomprensioni e che anche se lo invitasse al matrimonio certo non verrebbe.

Pensare che un cugino chiede in moglie la donna che hai amato per 6 anni e che per quel periodo hai pensato potesse diventare la donna della tua vita e madre dei tuoi figli, non è facile. Non è una cosa su cui ci passa sopra in maniera disinteressata, anche se a casa hai una moglie e una figlia.

Questo però non esclude che Filippo e Giorgia possano essere invitati ugualmente alle nozze. Ormai l’ex nuotatore è sposato, non ci sono certo conflitti d’interessi. Però è anche vero che molti ex non rimangono in ottimi rapporti e pertanto meglio escludere la presenza di Magnini dalle nozze della Pellegrini.