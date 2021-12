La strepitosa ex partecipante al programma televisivo ‘Il Collegio 1968’ è una vera e propria bomba ad orologeria: i fan sono su di giri!

La meravigliosa tik toker italiana ha sbalordito tutti: il suo nuovo post dovrebbe proprio esser nominato patrimonio dell’UNESCO.

Nelle immagini Alice posa in piedi davanti ad un semplice ascensore: la sua bellezza è disarmante!

Nei sei scatti che compongono il post la De Bortoli indossa un outfit total black, che comprende una tutina di pelle ed un paio di stivali con il tacco: il look è super aggressivo, ma le sta d’incanto!

Nella didascalia delle immagini la bella influencer ha scritto: “Don’t use the elevator, walk!” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Non usare l’ascensore, cammina!”).

Ecco, dunque, le foto di cui parlano tutti…

Alice De Bortoli, fisico scolpito nel marmo: gli zoom si sono sprecati!

