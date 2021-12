Katia Ricciarelli e Pippo Baudo tornano insieme? Presto potremmo vederli, in tv, fianco a fianco. Ecco come e perché

Nella casa dal “Grande Fratello Vip” i colpi di scena non finiscono mai e forse anche il pensiero più inaspettato e inimmaginabile potrebbe diventare realtà. Del resto Alfonso Signorini ha tutte le carte giuste per poterlo fare.

Pare, infatti, che il direttore del settimanale Chi, stia organizzando una grande sorpresa ad uno dei concorrenti più amati, considerata una dei papabili vincitori, Katia Ricciarelli. La nota soprano si sente sola nella casa più spiata d’Italia e dopo l’annuncio del prolungamento del programma, il conduttore potrebbe, ben presto, annunciare una svolta.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo di nuovo insieme? Ecco quando

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑲𝒂𝒕𝒊𝒂 𝑹𝒊𝒄𝒄𝒊𝒂𝒓𝒆𝒍𝒍𝒊 New INSTA (@katiaricciarellireal)

Katia Ricciarelli potrebbe avere, ben presto, accanto a lei, uno degli uomini più importanti della sua vita. Da quello che è parso di capire, potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia il mito della tv italiana, Pippo Baudo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Il volo” i tre tenori via dal nostro Paese. La decisione inaspettata – FOTO

È stata Cesara Buonamici a lanciare l’amo e Signorini ha cercato in tutti i modi di non far capire nulla. Durante il collegamento del TG5 in attesa della diretta di lunedì sera, la giornalista ha chiesto al conduttore: “Alfonso, non arriva Pippo Baudo per Katia?”. E lui ha tagliato corto: “Ciao, ti saluto, non parlo più”.

In questa risposta tutti hanno letto un velato sì che però non può essere ancora detto e che Cesara ha colpito nel segno lanciando una grande anticipazione. E così adesso tutti i fan del reality ma anche della storica coppia aspettano di vederli insieme.

Il grande Pippo è lontano dagli schermi da un po’, mentre Katia sta vivendo una seconda giovinezza e l’esperienza nel reality lo conferma. Avere Pippo Baudo e Katia Ricciarelli insieme, dopo tantissimi anni, sul piccolo schermo, sarebbe il colpo del secolo e porterebbe di sicuro lo share del reality di canale 5 alle stelle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Cosa vuoi fare?”, Elisabetta Gregoraci, sguardo da cerbiatta e voglia irrefrenabile di… La perfezione esiste – FOTO

Se tutto questo accadrà ci sarà una grande svolta per la coppia che dopo alcuni dissidi nati in seguito alla separazione, oggi vive un rapporto molto pacifico e di amicizia. Katia parla spesso del suo Pippo e di certo una sorpresa da parte sua le regalerebbe un momento di gioia indiscusso.