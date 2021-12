“Il volo” i tre tenori via dal nostro Paese. La decisione inaspettata – FOTO

I tre tenori de ‘Il Volo’ sono andati via dal nostro Paese per un motivo ben preciso: cosa sta succedendo.

Il Volo è uno dei gruppi musicali più amati e ascoltati dagli italiani (e non solo). Sembrano passati mille anni da quando il regista Roberto Cenci, nel corso del programma ‘Ti lascio una canzone’, decise di farli diventare un trio (si erano presentati tutti al talent come soliti, e soprattutto senza conoscersi). Nella loro leggendaria carriera hanno vinto anche il Festival di Sanremo nel 2015 con ‘Grande amore’.

Ancora oggi, questa splendida canzone fa ballare milioni di innamorati. Lo scorso giugno hanno tenuto un concerto a Verona in onore di Morricone. I ragazzi hanno poi pubblicato un album in onore del maestro dal titolo ‘Il volo sings Morricone’. Il gruppo ha anche deciso di andare per un po’ via dal nostro paese: vediamo cosa sta succedendo.

Il Volo via dal nostro paese: cosa succede

I tre tenori de ‘Il Volo’ hanno deciso di lasciare per un po’ di tempo il nostro paese per dedicarsi ad altri progetti. Stando agli scatti condivisi in rete, i ragazzi sono al momento a New York. Nella Grande Mela terranno un’esibizione in onore di Morricone. “E’ un piacere rivederci di nuovo. Time Square. Noi siamo qui“, hanno scritto in didascalia in un perfetto inglese.

La locandina è favolosa e i loro volti stampati sopra sono luminosissimi. Il trio sta volando nuovamente con le ali spiegate e non intendono fermarsi: dopo lo stop forzato causato dalla pandemia di coronavirus, Piero, Ignazio e Gianluca hanno subito cominciato una nuovissima avventura.

Il post in questione ha già raccolto quasi 10mila cuoricini e numerosissimi commenti. “Buona fortuna”, “Sono sicuro che sarete perfetti”, “Che bello che soddisfazione! Ve lo meritate”, si legge.