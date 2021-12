Giorgia Palmas ha appena pubblicato uno scatto in cui è seduta sul pavimento: la showgirl indossa una gonna cortissima che non lascia spazio all’immaginazione.

Tra le veline più famose di ‘Striscia la Notizia’, spicca sicuramente il nome di Giorgia Palmas. La nativa di Cagliari ebbe il difficile ruolo di far dimenticare nella mente degli italiani gli stacchetti di Elisabetta Canalis: missione sicuramente riuscita, dal momento che con Elena Barolo ebbe molto successo.

La Palmas è stata spesso sotto i riflettori in virtù delle storie avute con uomini di carisma indiscusso: dopo il fidanzamento con Davide Bombardini (con il calciatore ha avuto una figlia), la showgirl è stata a lungo sentimentalmente legata a Vittorio Brumotti. Dal 2018 sta con Filippo Magnini: i due si sono sposati lo scorso maggio e hanno avuto anche una figlia di nome Mia. Giorgia, in ogni modo, trova sempre il tempo per deliziare gli occhi dei suoi followers su Instagram: questa sera, la bella sarda ha postato un’immagine da crepacuore.

Giorgia Palmas, la gonna troppo corta lascia ben poco spazio all’immaginazione: si vede tutto!

Giorgia, nello scatto postato pocanzi in rete, è seduta sul pavimento e indossa una gonna che non lascia spazio all’immaginazione. Tutta scosciata è una meraviglia: il problema è che si inizia ad intravedere un po’ troppo. Gli stivali che ha ai piedi sono fantastici e stanno ottenendo ottimi consensi tra i commenti.

La Palmas si sfiora con delicatezza i capelli, spostandoli dalla sua fronte. La posa sensuale seduce i seguaci. I complimenti apparsi nei commenti sotto ai post sono davvero numerosissimi: ogni singolo ammiratore ha voluto esprimere il proprio punto di vista.

Giorgia, qualche giorno fa, ha annunciato che sposerà ‘per la seconda volta’ il suo Filippo: in realtà, per i due è in programma la cerimonia religiosa.