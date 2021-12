“Mi fa innervosire talmente sei bella” Elodie la giacca si apre: fuori tutto prima dei saldi, unica – FOTO

Elodie manda in tilt Instagram pubblicando uno scatto illegale: la cantante piazza il suo incredibile décolleté in primo piano.

Elodie Di Patrizi ha un potere incredibile: qualsiasi cosa faccia, riesce sempre a conquistare le attenzioni del pubblico. Durante il Festival di Sanremo, ad esempio, la romana in qualità di ospite conquistò i riflettori portando sul palco dell’Ariston la sua energia e la sua sconfinata bellezza. Il meglio di sé, la cantante, lo offre sui social network.

Il suo profilo Instagram è seguitissimo: la nativa di Roma ringrazia praticamente tutti i giorni i suoi followers con scatti al limite del proibito. Non a caso alcune aziende hanno scelto come testimonial proprio la Di Patrizi. Questa sera, la 31enne ha superato tutti i limiti condividendo in rete una fotografia spaziale.

Elodie, la scollatura è esagerata: décolleté di fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –>Francesco Renga non è più single. Svelata la sua nuova fidanzata: nome clamoroso

Elodie ha lasciato di stucco tutti i suoi seguaci pubblicando uno scatto da infarto sul suo profilo di Instagram. Il post, in realtà, serve per sponsorizzare una nota marca di gioielli che qualche tempo fa la prese come testimonial. Gli utenti, però, si concentrano su tutt’altro: la cantante indossa una giacca che si apre completamente, lasciando quindi scoperto gran parte del suo décolleté atomico.

Il bottone rischia di saltare e di scoprire totalmente il suo seno: la visione, in ogni modo, manda in visibilio il web. “Mi fai innervosire talmente che sei bella“, ha scritto un follower visibilmente colpito dall’immagine. La sensualità sfoderata dalla romana non è assolutamente quantificabile. Altri ammiratori considerano la sua bellezza come un qualcosa di ultraterreno, paragonando la classe 1991 ad una divinità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Come si fa ad essere così bona” Paola Barale, in camera d’albergo fa sognare: il dettaglio dona momenti di pura estasi – FOTO

La Di Patrizi ama mettere in mostra il suo fisico spaziale e condivide con frequenza fotografie che mandano al manicomio la platea. Le sue forme sono decisamente opere d’arte.