Il cantante ha diverso tempo ha al fianco una nuova fiamma che però solo negli ultimi mesi sta vendo sempre più allo scoperto. Capiamo di chi si tratta.

Quando si parla di Ambra Angiolini non si può non pensare a Francesco Renga. I due sono rimasti legati dal 2004 al 2015 e poi per divergenze progettuali si sono lasciati dopo 11 anni di matrimonio e due figli, Yolanda e Leonardo.

Se il resto della storia è noto per Ambra (Max Allegri e la storia del tradimento) meno conosciuta invece è quella del cantante che dopo la fine della relazione con la ex moglie si è sempre mantenuto schivo nel far trapelare informazioni sulla sua vita privata.

Solo recentemente però stanno emergendo alcuni informazioni sulla sua nuova fiamma, a quanto pare giunte copiose ai maggiori giornali scandalistici nazionali. Vediamo chi gli sta accanto ormai da diverso tempo, lei è una donna magnetica e piena di fascino.

Diana Poloni, chi è la fidanzata di Francesco Renga?

Lei è una sua coetanea, classe 1968, ed è originaria di Brescia. La signora in questione si chiama Diana Poloni e non fa parte del mondo dello spettacolo, ma si occupa di risorse umane in un’azienda nel settore dei distributori automatici.

La prima foto di loro due insieme è stata pubblicata nella pagina Instagram di Francesco solo l’8 settembre 2019 ma sembra che la storia sia iniziata già nel 2015, poco dopo aver lasciato Ambra.

Diana, capelli biondi ed una bella silhouette longilinea, è anche una ristoratrice e chef di Brescia dove gestisce molteplici ristoranti con grande successo e proprio qui forse è avvenuto l’incontro fortunato tra i due.

Negli anni, dopo quella pubblicazione social che ha sollevato un gran polverone mediatico, il cantante ha sempre taciuto ma i giornali di gossip sporadicamente di intercettano con lei in alcune località marittime o montane per una fuga veloce di qualche giorno.

Un amore, il loro, coltivato in sordina me che cresce stagione dopo stagione e che coperto dal segreto dei social continua a prosperare e a far restare saldi questi due cuori che si sono trovati e non vogliono più abbandonarsi.