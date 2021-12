Claudio Bisio. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata dell’8 Dicembre 2021? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Qual è stata l’offerta televisiva di ieri, 8 Dicembre 2021, e quali sono stati i dati di ascolto?

Su Rai Uno è andato il film “Remi” con Maleaume Paquin, Daniel Auteuil, Jonathan Zaccai e Ludivine Sagnier. Rai Due ha messo in onda la fiction “Mare fuori 2” puntata dal titolo “Il peso delle scelte”. Su Rai Tre Federica Sciarelli ha condotto lo programma storico dedicato alla cronaca e alle persone scomparse “Chi l’ha visto?”.

Canale 5 ha proposto la miniserie in prima visione il secondo episodio della prima stagione della serie tv “Tutta colpa di Freud” (tratta dall’omonimo film) con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. Su Italia 1 è stato trasmesso il film tratto dall’universo Marvel “Guardiani della Galassia Vol 2” con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper. Rete Quattro ha proposto “Zona Bianca”, programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Come sono andati gli ascolti tv dell’8 Dicembre 2021?

Vince la gara degli ascolti il film “Remi” che ha appassionato 3.137.000 spettatori pari al 15.1% di share.

Al secondo posto “Chi l’ha visto?” con 2.036.000 spettatori pari a uno share del 10.4%. Batosta per “Tutta Colpa di Freud – La Serie”con Claudio Bisio; non arriva sul gradino più alto del podio come, invece, aveva fatto la scorsa settimana. Totalizza 1.795.000 spettatori pari al 9.3% di share. Rivedremo il simpatico attore/presentatore oggi sempre su Canale 5 con “Zelig 2021”.

Scopriamo gli altri dati:

Rai Due: “Mare fuori 2”– 1.313.000 spettatori pari al 6.2% di share.

Rete Quattro: “Zona Bianca” – 582.000 spettatori con il 3.5% di share.

Italia 1: “Guardiani della Galassia Vol 2” – 1.018.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Tv8 : “X Factor” – 432.000 spettatori con l’2.2% di share.

La7: “Non è l’Arena” – 1.091.000 spettatori con uno share del 6.6%.

Nove: “Accordi & Disaccordi” – 305.000 spettatori con l’1.4% di share.

Stasera, 9 Dicembre, vedremo su Rai Uno la fiction “Un professore – Stuart Mill”. Rai Due proporrà “Quelli che…”. Rai Tre presenta l’acclamato film “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”. Su Canale 5 troveremo lo show “Zelig 2021” con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Su Rete 4 il programma di approfondimento giornalistico “Dritto e rovescio”.