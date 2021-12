I Maneskin hanno incantato il pubblico ed i giudici di The Voice Usa. In particolare la reazione di Ariana Grande ha stupito tutti.

Hanno vinto Sanremo 2020, hanno vinto l’Eurovision Song Contest, hanno conquistato prima l’Europa e ora anche gli Stati Uniti. Il successo dei Maneskin corre veloce e loro sono inarrestabili. Dopo l’esibizione agli MTV EMA e quella agli American Music Awards, il gruppo italiano ha conquistato anche il palco del famoso programma americano The Voice USA.

I Maneskin conquistano gli USA. Ariana Grande reagisce così

I Maneskin hanno conquistato l’intero show esibendosi in una grandiosa performance, un medley di Beggin e Mammamia che ha incantato il pubblico ed i giudici del programma.

Tra tutti la reazione più sconvolgente è stata sicuramente quella di Ariana Grande. Travolta dalla bravura e dalla grinta dei quattro ragazzi, Ariana, al termine dell’esibizione, ha applaudito a lungo, ha lanciato un bacio e ha rivolto un inchino alla giovane rock band.

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono super apprezzati in America. I loro singoli sono arrivati negli USA già da mesi eppure continuano a scalare le classifiche senza fermarsi.

Il loro singolo Beggin è nella classifica delle 10 canzoni più ascoltate su Spotify, al nono posto bella classifica iTunes e al primo posto della Billboard Alternative Airplay.

Anche il singolo I Wanna Be Your Slave, dell’album Teatro d’Ira, ha riscosso un successo enorme ed è risultato essere il singolo che è rimasto più a lungo di sempre al primo posto su “hard rock songs” di Billboard; è rimasto infatti il numero uno della classifica per ben venti settimane consecutive.

La band, ancora incredula del successo che li sta travolgendo, ringrazia continuamente i fans italiani e americani attraverso post sui social. Dopo aver incantato l’Europa e anche l’America, dove volerà adesso la band?

