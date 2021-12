Il conduttore Gerry Scotti è uno dei personaggi più amati della televisione, ma la sua vita non è stata facile e il pubblico non sa tante cose

Gerry Scotti è da anni uno dei volti più amati della televisione, in grado di emozionare e intrattenere il pubblico in maniera familiare quasi. Gerry Scotti appare sempre simpatico e allegro in tv, ma non tutti sanno che in passato ha sofferto non poco. Nonostante la sua vita sembri un sogno e lui sia molto felice, anni fa un fatto personale lo ha colpito profondamente.

Gerry Scotti e la fine del matrimonio con Patrizia Grosso

Nel 1991 Gerry Scotti ha sposato Patrizia Grosso, da cui ha avuto anche un figlio Edoardo. I due però nel 2009 hanno deciso di separarsi, e Gerry nonostante fosse d’accordo ne è rimasto ferito, perché la vedeva come una sconfitta essendo lui molto legato ai valori della famiglia. Inoltre pare che in quel periodo la moglie avesse trovato persino un altra persona, che indubbiamente non deve aver fatto piacere al conduttore.

Tuttavia Scotti ha anche ammesso le sue colpe, che secondo lui hanno condotto alla fine del matrimonio. Il fatto che fosse sempre troppo occupato con gli impegni televisivi lo ha portato ad essere assente per sua moglie. Per Gerry all’epoca è stata un’umiliazione, dover lasciare casa sua dove era nato suo figlio.

Si vergognava di come la sua famiglia fosse stata distrutta in parte anche da lui. Oggi però accanto a Gerry c’è un’altra donna, Gabriella Perino che è la sua compagna dal 2011. I due avevano già avuto una relazione in passato, poi però Scotti decise di sposare Patrizia. E alla fine in tarda età si sono ritrovati.

Ad oggi Gerry Scotti è sempre attivo in televisione che è il suo regno, conduce “Caduta libera” su canale 5 e poi fa il giudice ormai fisso da anni a “Tu si que vales”. Si gode poi la vita da nonno da quando è nata la sua nipotina Virginia che ha preso il suo nome, dal momento che lui di chiama Virginio Scotti all’anagrafe. Per lui essere nonno è una gioia immensa.