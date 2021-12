Una donna rinata… per la quinta volta! Barbara Berlusconi si mostra raggiante mentre si gode i primi momenti con il suo quinto figlio, e quattordicesimo nipote di Silvio. Il settimanale Oggi mostra le prime immagini in esclusiva.

37 anni e appena uscita dalla sala parto per la quinta volta: Barbara Berlusconi ha trasformato in uno studio fotografico la clinica di Lugano, in Svizzera, mettendo in posa il compagno Lorenzo Guerrieri, 32enne, e il figlio neonato Ettore Quinto. Questa è stata la dinamica del primo set di foto scattate al neonato e rese pubbliche in esclusiva dal settimanale Oggi.

La figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario lascia la clinica con un sorriso raggiante e stringendo in braccio il suo bambino, accompagnata da un’infermiera. Vengono paparazzati mentre salgono sul sedile posteriore dell’automobile che li avrebbe riportati in Italia.

Il terzo figlio con Lorenzo Guerrieri è un maschietto di 3,4kg: Barbara è, a quanto pare, una super mamma piena di energia e di vita da donare alla sua numerosa prole. Il suo soggiorno in clinica è stato molto rapido: ha sbrigato velocemente tutte le pratiche, doglie e travagli per dare la vita al neo-fratellino di Leone e Francesco Amos, i primi due dell’ex barman Lorenzo Guerrieri.

Quest’ultimo bimbo, sommato anche ad Alessandro ed Edoardo avuti con Giorgio Valaguzza, porta a 5 il numero di nipoti che il Cavaliere ha avuto da Barbara.

Anche per quanto riguarda i registri, tutto è stato concluso in tempo record: al neonato è stato assegnato il nome di Ettore Quinto, un nome decisamente regale per il quattordicesimo nipote di Silvio!

I momenti post-parto sono stati seguiti praticamente in diretta, grazie alle ampie finestre della clinica di Lugano. Il giorno dopo la nascita del piccolo, il 20 novembre, Barbara si aggirava per le stanze già sistemata e pronta per uscire: con indosso un lungo abito blu giocava con il suo bambino, sotto gli occhi del compagno.

Con il suo smartphone, spostandosi alla ricerca della luce migliore, ha provveduto a scattare le prime foto di famiglia che includessero anche l’ultimo arrivato.

Prima che i medici le dessero il via libera per lasciare la clinica, Barbara ha dovuto attendere il 23 novembre. Con il bimbo avvolto in un morbido fagotto grigio, è scesa nel parcheggio insieme all’infermiera e a Lorenzo. Perfettamente bella, distesa e presentabile, si stenta a credere che la giovane donna fosse appena uscita dal sul periodo di degenza in seguito al quinto parto.

Si sono mossi per il loro rientro in Italia e già si spettegola sulla volontà di Barbara di avere una bimba femmina.