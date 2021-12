Attori morti prima dell’uscita del film per uno strano scherzo del destino

Ci sono alcuni attori famosi che sono morti prima dell’uscita dei loro film al cinema, una disgrazia che si è ripetuta più volta

Alcuni attori sono morti in modo tragico prima che alcuni loro film uscissero nelle sale. Un destino molto crudele e inquietante. Alcuni ci hanno lasciati a causa di dipendenze e malattie mentali altri per incidenti o malattie gravi. Tuttavia continuano a vivere nelle loro opere che ancora oggi vanno in onda in televisione. Ma chi sono questi attori?

Attori morti prima dell’uscita dei loro film

Alcuni attori sono morti poco prima di vedere le loro opere al cinema. Il più recente è Chadwick Bseman, attore che interpretava Black Panther in “Avengers”. È morto improvvisamente nel 2020 a causa di un cancro al colon. I fan sono rimasti scioccati e anche tutto il panorama del cinema. Era malato durante le riprese di Avengers e lo aveva nascosto a molti. Poco dopo la sua morte è stato rilasciato il suo film più recente, “Mr Rainey’s Black Bottom”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Giulia Stabile senza freni, mostra tutta se stessa in un ballo scatenato. Fan senza parole – FOTO

Robin Williams, un grandissimo nome nel cinema americano. Possiamo dire anche leggendario, ha interpretato film storici rimasti nel cuore di tutti come “Mrs. Doubtfire” e “L’attimo fuggente”, insieme a tantissimi altri. Prima della sua morte è apparso nel film “Notte al Museo: il segreto del faraone” nel 2014. Non ha potuto vedere l’uscita del film al cinema perché lo stesso anno si è tolto la vita a causa della sua rara malattia chiamata demenza a corpi di Lewy.

Carrie Fischer appartiene anche lei a questa categoria, è morta per arresto cardiaco causato dall’insieme di diversi farmaci assunti. Aveva un grosso problema di salute mentale e dipendenza. Dopo la sua morte sono usciti ben tre film:“Star Wars: gli ultimi Jedi” nel 2017, “Un buon trip: avventure psichedeliche” nel 2020 e “Wonderwell” nel 2021. Philip Seymour Hoffmand è stato un attore talentuoso del suo tempo, uno dei migliori.

Anche lui ha lottato contro la tossicodipendenza per anni. Infatti è mancato a causa di un’overdose nel 2014. Il suo ultimo film rilasciato dopo la morte è stato “Hunger Games: Il canto della rivolta-Parte II” nel 2014. Whitney Houston, una delle perdite nel mondo della musica più emblematiche. La sua storia la conoscono tutti, anche a causa della sua fama inimmaginabile.

Dopo una vita personale tosta e morte per overdose prima che uscisse al cinema il film “Sparkle- La luce del successo” nel 2012. Brittany Murphy anche lei è morta tragicamente in circostanze misteriose nel 2009. In seguito l’autopsia ha rilevato una polmonite e una miscela di farmaci nel suo corpo. Anche il marito morì poco dopo per cause simili. L’ultimo film che ha girato è stato “Something Wicked”, uscito dopo la sua morte nel 2014.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Federica Pellegrini, il “tutto in famiglia” potrebbe costarle il matrimonio. Iniziano i problemi prima del SI

Heath Ledger è stato un attore dalla carriera eccezionale. Tuttavia quest’ultima insieme alla sua vita è stata stroncata ad appena 30 anni. Dopo la sua morte lo hanno premiato con l’Oscar per l’interpretazione di Joker in “Il cavaliere oscuro” nel 2008. È stato uno dei momenti più tristi vissuti alla notte degli Oscar. Dopo la sua morte è uscito il film “Parnassus-L’uomo che voleva ingannare il diavolo” nel 2009.

Anche Stan Lee, il creatore della Marvel è morto e poco dopo è uscito in due film, “Captain Marvel e “Avengers: Endgame”. Non si può dimenticare poi la tragica storia che ha colpito Bruce Lee e il figlio Brando Lee, entrambi morti giovanissimi. Il primo per un edema celebrale causato da un farmaco e l’altro invece è morto durante le riprese del suo film “Il corvo”, colpito da una pistola di scena difettosa. Sono tanti altri gli attori e personaggi famosi morti in questo modo prima di vedere i loro film uscire al cinema.