Attentato sventato in Francia: chi sono i due indagati arrestati

I due accusati volevano compiere una strage per Natale: “accoltellare i passanti e morire da martiri per l’Islam.”

Di nuovo allerta terrorismo per il territorio francese. La tensione si è acuita a seguito della notizia relativa all’arresto di due ragazzi di 23 anni, accusati di voler organizzare una vera strage durante il periodo natalizio. Sventato l’attacco di matrice islamista in Francia. Il fatto risale al mese di novembre, ma le autorità locali lo hanno reso noto solo questo giovedì 9 dicembre. Stando a quanto riportano i principali media francesi, i due indagati avevano in mente un progetto pluriomicida “serio e imminente.”

La pista jihadista è stata confermata

La pista jihadista è stata confermata: secondo quanto riporta Le Parisien, i due accusati volevano concludere le festività natalizie in un bagno di sangue. Il progetto di matrice islamista è stato troncato sul nascere dalla Direzione Generale della Sicurezza Interna, che ne ha impedito l’effettiva esecuzione. Le brutali intenzioni dei due 23enni sono state sventate in tempo grazie al tempestivo intervento dei servizi di intelligence a fine novembre. Stando a quanto si apprende da una fonte vicina all’inchiesta citata dall’Agence France Presse, “Almeno uno dei due aveva in programma un piano per agire entro la fine dell’anno.[…] Abbiamo rilevato tra i loro scambi alcuni elementi che ci hanno fatto immediatamente pensare che il loro progetto era serio e imminente.”

Le testimonianze rilevate dal fascicolo sono agghiaccianti: dopo aver discusso a lungo sul modus operandi, i due indagati affiliati all’Islam avrebbero optato per l’attacco terroristico con coltello. Entrambi avrebbero ucciso diversi civili per poi morire come martiri dell’Islam. Un bagno di sangue evitato grazie alle informazioni ottenute dal DGSI. Le autorità non hanno riferito ulteriori informazioni. La Procura nazionale antiterrorismo si limita ad annunciare l’avvio all’inchiesta. I due sono stati arrestati lo scorso lunedì 29 novembre a Meaux (Seine-et-Marne) e Pecq (Yvelines).

I due indagati sono attualmente in custodia cautelare e sono stati incriminati per “associazione terroristica criminale.”