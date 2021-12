Diletta Leotta infiamma il giovedì sera degli italiani, così sensuale e semplice non l’abbiamo mai vista. La conduttrice è una vera seduttrice.

Bionda, faccia d’angelo ed occhi castani, Diletta Leotta è la bellezza per eccellenza. Tutti i maschietti italiani sono innamorati della conduttrice che nel tempo si è fatta apprezzare non solo per la notevole fisicità ma anche per l’attenzione al mondo dello sport, in particolare del calcio. Con gli anni è diventata la punta di diamante di moltissime trasmissioni.

La Leotta è seguita non solo in televisione ma anche sul web, su Instagram vanta 8milioni di follower, ed è proprio sulla piattaforma social che questa sera ha fatto girare la testa a mezza Italia.

Con un semplice gesto Diletta mette tutti k.o.

PER VEDERE DILETTA LEOTTA CLICCA SU SUCCESSIVO