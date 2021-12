“Da guardare più e più volte” Barbara Pedrotti, ogni lato è fonte d’ispirazione: il fondoschiena d’acciaio fa numerose vittime – FOTO

Barbara Pedrotti apre le porte di casa di sua e gli scatti casalinghi si fanno roventi. Ogni lato solleva una forte emozione.

La giornalista Barbara Pedrotti è molto apprezzata e negli ultimi tempi ha visto aumentare la sua popolarità. Una professionista che svolge con dedizione il suo lavoro che ama particolarmente, basta vedere infatti i numerosi post dedicati. Ma i followers non rimangono indifferenti davanti alla bellezza ed alla femminilità che la Pedrotti sprigiona sia sul lavoro che nei momenti di vita privata.

Un fisico slanciato, super allenato come qualcuno sottolinea – peraltro – nell’ultimo post le cui due foto la immortalano in entrambi i lati, lasciando il web di stucco. Il fondoschiena poi, appare in tutta la sua rotondità.

Barbara Pedrotti, lo scatto casalingo si fa bollente: che fondoschiena d’acciaio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara Pedrotti (@barbarapedrotti)

Barbara Pedrotti apre le porte di casa sua e svela uno dei suoi segreti, l’arredamento. Un post insomma promozionale ed un’occasione per ammirare quella che lei definisce la sua “casetta milanese”. “Ciao Barbara, la casa si🏠 sta completando meravigliosamente ma l’anima che la rende splendida è la tua amorevole e stilosa presenza” , i fans in realtà guardano lei che è l’unica vera protagonista delle due foto, una per ogni lato.

La prima è frontale, lei poggiata all’arco della porta con uno sguardo pensante. Un outfit intrigante, un accostamento arancio/nero insolito ma d’impatto. I pantaloni infatti arancioni spezzano rispetto al maglioncino incollato ma super attillato e le scarpe, una décolleté dal tacco vertiginoso che mette in risalto un collo del piede intrigante.

La seconda foto è ripresa di spalle; la giornalista è intenta a chiudere la porta ma tutti gli occhi sono lì: sul fondoschiena d’acciaio e super tondeggiante. Il pantalone ne favorisce la visione senza ostacoli. “Statue di marmo!! Dove trovarle.. by Barbara Pedrotti 😍”

“Si vede che ti alleni . Guarda che albicocche 😂💪🏻” nonostante l’esplosione di sensualità, qualcuno non gradirebbe i post di Barbara; a detta di alcuni sono solo a scopi promozionali. Come reagirà la giornalista a questa critica? Al momento tutto tace.