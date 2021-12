“Che meraviglia questo shooting” Flora Canto, il primo piano fa impazzire. La scollatura generosa non è da meno – FOTO

Flora Canto, l’attrice fa il lieto annuncio per la gioia del web che si complimenta. La foto scelta è un’esplosione di sensualità.

Flora Canto, la bellissima attrice napoletana negli ultimi anni si è fatta conoscere dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a diversi programmi. Ma il teatro per la Canto è la sua seconda casa; numerose le occasioni in cui ha collaborato insieme al compagno – e a quanto pare futuro marito – Enrico Brignano.

I due hanno costruito una bellissima famiglia, come si vede dalle numerose foto pubblicate sui social, come le ultime a tema natalizio, i piedini del secondogenito hanno fatto impazzire il web, facendo esplodere una dolcezza collettiva. L’ultimo post invece appare Flora in tutta la sua bellezza: “Un gran bel primo piano” scrive un fan.

Flora Canto, primo piano e scollatura bollente: risultato da 10 e lode

