Pronta più che mai ad esaudire qualsiasi desiderio, la sensuale lettera di Natale di Carolina Stramare è un’immagine al cardiopalma.

Un regalo in anticipo per le feste natalizie arriva quest’oggi da parte della straordinaria modella di origini genovesi, Carolina Stramare. Con i suoi occhi di ghiaccio, ma dalla dolcezza disarmante, la vincitrice di “Miss Italia“, classe 1999, riuscirà in poche mosse a fare la differenza.

In questo 2021 la modella, nata sotto il segno dell’Acquario, ha vestito per la prima volta i panni di maestosa co-conduttrice in occasione dell’ultima edizione di “Scherzi A Parte“. Ma, in queste ore, l’audace spettacolo di Carolina si dimostrerà presto essere ben lungi da tale, seppur apprezzatissima, esperienza.

“Immensa” Carolina Stramare e la sexy letterina di Natale, in posa da dea esaudisce ogni desiderio

