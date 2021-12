“Ma buon Natale a te”. Natalia Paragoni, la FOTO in intimo è da censura

Natalia Paragoni ha pubblicato uno scatto in intimo che ha mandato il web in tilt: la foto ha fatto record di likes in pochi minuti su Instagram

Natalia Paragoni è una delle influencer più amate del mondo del web. Il suo esordio è avvenuto nel 2018, quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne nelle vesti di corteggiatrice. Non aveva idea del fatto che le cose sarebbero andate così bene, che avrebbe conquistato il cuore del tronista pugliese Andrea Zelletta e che avrebbe trovato l’amore della sua vita. Ad oggi Natalia è uno dei personaggi più seguiti del web e l’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha mandato in tilt i social.

Natalia Paragoni, esagerata con l’intimo natalizio: uno spettacolo mozzafiato

CLICCA SU SUCCESSIVO PER VEDERE LA FOTO