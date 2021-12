“Brividi”, Annalisa incanta Rai 1: il mini abito svela un sogno proibito, gambe surreali – FOTO

La cantante sul palco con Baglioni ha stregato con un look meraviglioso che ha messo in evidenza le sue gambe longilinee e perfette.

Seconda serata di grandi emozioni ieri sera per Claudio Baglioni e la sua squadra di artisti che ha portato con lui sul palco di “Uà – Uomo di varie età”.

Presenti all’appello Andrea Bocelli, Umberto Tozzi, Antonello Venditti, Zucchero, Achille Lauro, Claudia Gerini, Vittoria Puccini, Rocío Muñoz Morales, Rosario Fiorello, Pino Insegno, Pio & Amedeo, Giorgio Panariello e Luca & Paolo e anche Annalisa Scarrone.

La giovane cantante di Savona si è esibita con lui in un duetto inedito che ha emozionato tutti per l’intensità espressiva e l’unione che si è creata quasi all’unisono tra di loro. Non solo voce e presenza scenica, anche il look di Annalisa ha conquistato i presenti.

Annalisa non ha rivali, grinta da vendere con il suo look militaresco

