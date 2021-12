Gli occhi del pubblico restano spalancati di fronte al gesto inatteso della conduttrice Barbara D’Urso. Stavolta a venir fuori è “il meglio di se stessa”.

L’attrice e conduttrice di origini partenopee, nonché integerrima protagonista di trasmissioni come “Pomeriggio Cinque” e del suo indiscusso “Live – Non è la D’Urso“, ha anche preso parte in questo 2021 al cast di “Genitori vs influencer“. Film diretto dalla regista Michela Andreozzi. Stamani, però, le gesta improvvisate dalla celebre Barbara D’Urso pare non siano del tutto riuscite a passare inosservate.

Mentre qualcuno degli utenti proverà in tutti i modi a gestire la situazione, pronunciando un sardonico: “non l’hai fatto davvero…“, sarà lei stessa più tardi a confermare le sue azioni. Ed attraverso una serie di “fulminanti scatti” in rete. La conduttrice televisiva classe 1957 ha ormai ufficialmente confermato il suo primato di ascolti. Scopriamo adesso, più nel dettaglio, le sue modalità e soprattutto i riscontri.

“Non l’hai fatto davvero…” Barbara D’Urso si spoglia davanti a loro, in FOTO dà il meglio di sé

PER VEDERE “IL MEGLIO DI” BARBARA D’URSO, VAI SU SUCCESSIVO.