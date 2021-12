“Un’emozione esagerata!” O forse, un brivido lungo la schiena con il cuore sta per scoppiare… E chi se lo aspettava da Rocio Munoz Morales?

Magnetica ed affascinante oltre ogni limite che si possa immaginare, la modella ed attrice d’origini iberiche, Rocio Munoz Morales, continua sempre più a lasciare il segno nel panorama cinematografico e televisivo della nostra penisola. Dal suo esordio con la pellicola di “Immaturi“, alla sua ultima speranza nel 2020 in “Calabria terra mia” su regia di Silvio Muccino, nelle ultime ore l’enfasi per la sua attiva presenza dinanzi alle telecamere, stavolta del piccolo schermo, ha dato presto vita ad una maestosa parentesi.

Dopo aver partecipato allo show, in qualità di ospite ufficiale del Maestro in studio, la bellissima Rocio si esibirà in un quadretto definito presto da tutti come: “la meraviglia in assoluto“.

“Questo piccolo grande amore” Rocio Munoz Morales è brivido al cuore: addosso solo il necessario…

PER VEDERE “IL BRIVIDO AL CUORE” DI ROCIO MUNOZ MORALES, VAI SU SUCCESSIVO.