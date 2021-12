“Tu non sei buona, sei proprio bona!”, Nunzia De Girolamo posa militaresca ma gambe da sogno: la FOTO è surreale

La conduttrice nell’ultimo post ha intimato ai fan e al suo pubblico di non farla arrabbiare perché altrimenti sono guai: ma chi le può resistere così?

Lei è una delle conduttrici più belle della nostra tv. Nunzia De Girolamo, classe 1975, è stata deputata per due legislature, la XVI e la XVII, inoltre dall’aprile 2013 al gennaio 2014 è stata Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nel governo Letta.

Abbandonata la carriera politica, da febbraio 2021 è la conduttrice di “Ciao Maschio” che presto – il 12 febbraio (come leggiamo nella bio della sua pagina Instagram) – riprenderà con la nuova stagione.

In attesa di rivederla in tv, i fan la possono però ammirare sui social dove pubblica con grande assiduità scatti e shooting che la ritraggono come una vera amazzone. Vediamo l’ultima foto postata ieri?

Nunzia De Girolamo fa innamorare, punto vita da vespa e una silhouette sublime

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

“Di qui non si passa! Alcuni mi rimproverano di essere buona, forse troppo. Ma quando perdo la pazienza, e fidatevi che ce ne vuole, mi impunto…proprio così! Di qui, ora, non si passa! 😜 Buon sabato 😘”.

Questo il messaggio che la bella conduttrice ha scritto ieri per dare la buonanotte ai suoi fan Instagram. Si tratta di un messaggio intimidatorio ma in realtà nessuno è riuscito a restarne impressionato, troppa la bellezza di Nunzia che ha distratto da quanto comunicato nella didascalia.

Lei indossa infatti un mini abito color carta da zucchero dell’Atelier Eme, si tratta in realtà di un gilet lungo senza maniche stretto sul punto vita che scopre le sue braccia toniche e le gambe longilinee e perfette.

Nello scatto del fotografo Federico Ferrantini tiene le braccia incrociate al petto ed il viso basso con gli occhi chiusi, una sorta di posa militaresca che però su di lei non ha dato l’effetto sperato: ha fatto innamorare migliaia di follower che l’hanno premiata con messaggi pieni di affetto:

“Sei semplice ma sei bella anche arrabbiata, e sei forte a vederti giustamente irata. Sei bella così 😍”, “BUON sabato anche a te…imbronciata sei ancora più bella 👏❤️”, “Tu non sei buona, sei proprio bona! 🔥”.

