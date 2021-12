Ilaria D’amico, la sua vita costellata da prove difficili. Il sereno ritornato grazie a lui

Ilaria D’amico. La giornalista sportiva ha ricordato fatti spiacevoli avvenuti nella sua vita, riaffiorati da recenti fatti di cronaca. Tante prove ma un’unica certezza

Gli atti di violenza sessuale (non “semplicemente” molestie, come esplicitato dalla legge) subiti dalla giornalista sportiva Greta Beccaglia in seguito alla partita Empoli – Fiorentina hanno fatto giustamente il giro dei media e continuano a sconvolgere per l’oltraggioso e disdicevole comportamento di cui è stata oggetto la giovane professionista.

A far fronte comune con lei sono intervenute una serie di colleghe che sono state vittime di situazioni simili. Tra queste spicca anche la voce autorevole di Ilaria D’Amico che ha commentato l’accaduto ricordando un episodio che risale addirittura a 23 anni fa. Queste le sue parole: “È successo anche a me, Mondiali ‘98, quando mi trovai sugli Champs–Élysées con la paura di accendere la telecamera per il timore di essere trattata esattamente nello stesso modo. Io provavo panico. Perché i tifosi, anzi, meglio, l’uomo in branco, è uguale a tutte le latitudini: si ritiene autorizzato a fare quello che non si sognerebbe di fare magari in ufficio o a scuola”.

Ilaria D’Amico: il passato doloroso che ha segnato la sua vita

Ilaria D’Amico non si è mai tirata indietro quando è stato il caso di parlare di retroscena dolorosi ma significativi che hanno segnato la sua esistenza.

Recentemente ha aperto il suo cuore riguardo un avvenimento luttuoso ha colpito la sua famiglia e che per lei è stato straziante. Riguarda la perdita della sorella maggiore, più grade di lei di 12 anni, Catia.

La D’Amico la descrive come una donna forte, sempre stata in salute fino a quando un cancro non se l’è portata via; la malattia terribile che ha scatenato un calvario durato poco meno di 2 anni. La diagnosi è avvenuta nel gennaio 2019 e Catia se n’è andata nel settembre dell’anno successivo.

“Abbiamo scelto il percorso da fare insieme e affrontato la malattia unite. Si è spenta in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei”. – ha detto. “Oggi do meno importanza alle frivolezze e ho cambiato le mie priorità. Il lavoro? E’ importante ma non è al primo posto. La famiglia lo è.”

Il sereno nella sua vita è tornato grazie al sostegno ricevuto dal compagno, il rinomato calciatore Gigi Buffon. Insieme hanno costruito una famiglia allargata, solida, in cui regna rispetto e amore. All’inizio le cose non sono state semplici per loro poiché Buffon era impegnato precedentemente con la showgirl ceca Alena Seredova.

“Sembrava che fossimo una coppia ingombrante, che dava quasi fastidio” – aveva confessato Ilaria D’Amico. Ha concluso: “In realtà è stato tutto molto semplice: ci siamo innamorati e abbiamo cercato di vivere il nostro sentimento privatamente quanto più possibile, senza ostentare nulla.”