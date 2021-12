Un ex concorrente di “Amici” si espone in diretta a proposito di alcuni imbarazzanti retroscena nella trasmissione. Cosa rischia adesso?

Un annuncio di un ex allievo, appena diramatosi in rete, mira a sconvolgere forse irreversibilmente le finora solide dinamiche all’interno del programma. Le sorti del seguitissimo talent show di “Amici – di Maria De Filippi“, attualmente in corso nella sua ventesima edizione, sono state messe a rischio a causa di alcuni “inammissibili” ed “impulsivi” comportamenti.

Tali azioni, finora celate agli occhi del pubblico da casa, ma ora venute allo scoperto grazie ad una confessione di un ex ballerino, si sarebbero verificate con grande probabilità e nel corso del tempo fra altri noti partecipanti alla trasmissione. Scopriamo adesso, più nei dettagli, di chi si tratta.

Facevano sesso ad “Amici”: confessa e la trasmissione rischia di affossare

A raccontare quanto accaduto nei camerini della storica trasmissione di Canale 5 è l’ex concorrente Valerio Pino. Il ballerino, che aveva partecipato alla terza edizione di “Amici”, ha deciso di dichiarare tutta la verità sulla delicata vicenda suscitando presto curiosità e scalpore tra i suoi telespettatori.

L’ex allievo non ha avuto problemi ad ammettere pubblicamente in un’intervista il disarmante retroscena. “Ero trascinato da un impulso incontrollabile“, ha dichiarato il ballerino. Valerio ha accennato ad “un desiderio irrefrenabile“, e quanto pare condiviso anche da altri ex partecipanti. “Colpa forse delle coreografie sensuali“, ha poi continuato quasi volendo giustificare gli atti di “libero amore” tenutesi all’interno del programma, ma rigorosamente lontano dalle telecamere.

“Stavamo attenti“, ha aggiunto in seguito Pino. “Se mi avessero beccato mi avrebbero licenziato“. Ma, stando a quanto cinicamente affermato, il fascino di ciò che è proibito pare abbia di netto preso “il sopravvento“. D’altro canto però la stessa conduttrice, risentitasi, sembrerebbe aver già preferito ben misurare le dovute distanze dalle affermazioni dell’ex ballerino.

Con alta probabilità l’affetto dimostrato nelle scorse ore, ad esempio tra Dario e Sissi, o tra Sangiovanni e Giulia nella passata annualità della trasmissione, restano ben lungi da tali problematiche emerse nei confronti di un singolo.

