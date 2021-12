“L’Eredità”, Flavio Insinna si emoziona con il nuovo campione: un “tesoro” da migliaia d’euro

“L’Eredità” di Flavio Insinna continua a regalare soldi ed emozioni grazie alla performance del nuovo straordinario campione

Fra i programmi della fascia pre-serale uno dei più amati è di certo “L’Eredità” condotto su Rai 1 da Flavio Insinna. Da sempre trasmissione record d’ascolti grazie alla sua formula accattivante capace di tenere incollati allo schermo milioni di telespettatori.

il pubblico da casa infatti è da sempre stato coinvolto nella risoluzione delle domande, spesso anche molto divertenti, che gli autori sono in grado di proporre puntata dopo puntata.

La simpatia e la professionalità di Insinna inoltre sono i valori aggiunti al programma grazie ai quali è riuscito in modo egregio a sostituire i suoi predecessori. Prima di lui alla conduzione si sono susseguiti Carlo Conti, arrivato dopo l’indimenticabile Fabrizio Frizzi, e Amadeus.

La vera forza de “L’Eredità” è rappresentata dall’insostituibile gioco finale della Ghigliottina. Un vero e proprio rompicapo su cui il finalista della puntata mette in gioco tutto il montepremi accumulato nel corso nella trasmissione.

Un nuovo campione sorprende Flavio Insinna a “L’Eredità”

Come spesso accade anche l’ultima puntata de “L’Eredità” ha fatto vivere al pubblico momenti carichi d’emozione. Alla fine di un’accesa sfida fra i partecipanti a trionfare è stato Manfredi Del Monte proveniente da Buccino, un piccolo comune della provincia di Salerno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “Vite al Limite”. Provava vergogna nei confronti del suo stesso marito: il cambiamento è stupefacente

Arrivato alla temutissima Ghigliottina con un montepremi di ben 140mila euro è stato costretto a dimezzare la posta in palio 3 volte fino a raggiungere la cifra di 17.500 euro.

A mettere a dura prova la capacità logica del nuovo campione sono state le parole “Nascondere“, “Dipartimento“, “Amico“, “Sierra Madre” e “San Gennaro“.

Proprio quest’ultima probabilmente, grazie anche alle sue origini campane, hanno fatto accendere la giusta scintilla. La risposta infatti che Manfredi ha scritto sul suo cartoncino è stata “Tesoro“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Uomini e donne, pesanti accuse per il tronista: “Tu sei malato!”

Un’intuizione che ha permesso al salernitano di portarsi a casa al primo tentativo la vincita raggiunta alla Ghigliottina.

Come suo stile Insinna non è riuscito a contenere la gioia per la vittoria invitando le due Professoresse Ginevra e Samira a stappare finalmente la bottiglia di spumante per festeggiare il nuovo campione.