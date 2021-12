“Vite al Limite”. Provava vergogna nei confronti del suo stesso marito: il cambiamento è stupefacente

“Vite al Limite”. La trasmissione di Real Time ci racconta la storia dolorosa di Ashley Reyes, paziente patologicamente obesa del chirurgo Younan Nowzaradan

I partecipanti di “Vite al limite”, docu-reality di Real Time, sono così in sovrappeso che hanno bisogno di un intervento chirurgico di bypass gastrico per perdere i chili in eccesso. Nonostante nella maggior parte dei casi si abbia un risultato positivo, per alcune persone non è così semplice intraprendere la via verso la salute e il benessere.

Soffrono di gravi problemi dovuti essenzialmente a traumi infantili con relative situazioni psicologiche compromesse. É il caso, ad esempio, di Ashley Reyes, apparsa nella seconda puntata della quinta stagione del popolare show statunitense.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Ashley Reyes

Ashley Reyes è una donna di 30 anni, originaria di West Hills in California che ha raggiunto il peso di 303 kg. Estremamente depressa e frustrata a causa della sua mole imponente, ha raccontato alle telecamere di “Vite al limite” di sentirsi un mostro.

Era vessata dai sensi di colpa per essere diventata un ostacolo per la propria famiglia che comprendeva il marito Daniel e la madre Blanca, i quali erano ridotti a essere dei badanti. Come per la maggior parte dei partecipanti dello show, le malsane abitudini nei confronti del cibo sono il risultato di un trauma infantile. Infatti, Ashley è stata vittima di abusi sessuali all’età di 12 anni e ha incominciato a mangiare spasmodicamente come unico mezzo per far fronte al suo dolore interiore.

Inoltre, la giovane donna ha detto che il suo peso stava decisamente causando una frattura all’interno del suo matrimonio. Queste sono le sue parole: “Il mio peso mette a dura prova la mia vita intima perché non posso essere romantica con mio marito, non posso esprimere l’amore come vorrei. Semplicemente a volte mi vergogno che lui mi guardi. Mi sento disgustata da me stessa e penso che lui provi la stessa cosa nei miei confronti”.

Per dare una svolta alla sua vita Ashley ha così deciso di intraprendere un viaggio verso Houston (Texas) e incontrare il dottor Nowzaradan nella sua clinica specialistica. Il medico televisivo le ha prescritto una dieta che ha dato immediatamente risultati importanti. Per questo motivo Ashley ha avuto approvazione per subire un intervento chirurgico che ha facilitato ulteriormente la sua perdita di peso.

A distanza di un anno in cui è stata seguita dalle telecamere di “Vite al limite”, Ashley ha raggiunto 188 kg, non si è arresa neanche a telecamere spente. Ha continuato ad attenersi a un regime dietetico sano e a fare esercizi fisici.

Ha subito una successiva operazione per rimuovere la pelle in eccesso e sta lavorando duramente per perdere ancora più peso. Da quanto si apprende dalla diretta interessata, il suo matrimonio con Daniel è ancora stabile e sono innamorati più che mai.