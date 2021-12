Alfonso Signorini, la grave malattia: “L’ho scoperto poco prima di Natale”

Alfonso Signorini torna a parlare di un dramma che l’ha colpito qualche anno fa, oggi racconta la vicenda con serenità

Alfonso Signorini è uno dei conduttori più amati e seguiti dal pubblico italiano, attualmente al timone del reality il “Grande fratello vip”. Carisma, eleganza e classe lo hanno da sempre contraddistinto.

Nonostante i mille successi professionali, la vita lo ha messo a dura prova e il giornalista ha dovuto affrontare alcuni momenti difficili che non potrà mai dimenticare.

Alfonso Signorini, la malattia che gli ha cambiato la vita

Nel 2014 ad Alfonso Signorini è stata diagnosticata una malattia, precisamente la leucemia mieloide che ha dovuto combattere per tanti anni. I primi sintomi sono usciti fuori durante la conduzione del programma “Kalispera”.

Su Lettoquotidiano viene riportata un’intervista del giornalista dove ha raccontato a cuore aperto il suo dramma che oggi sembra essere superato. Durante una puntata fu costretto ad abbandonare lo studio visto che non si sentiva bene, nei giorni successivi aveva la febbre e sudorazione alta.

Una volta ricoverato in ospedale ha scoperto la triste verità e da quel momento ha dovuto lasciare la televisione e dedicarsi a delle cure specifiche.

Oggi la malattia sembra solo un brutto ricordo che, però, ha cambiato completamente il giornalista. Più volte Alfonso Signorini ha affermato di vedere le cose sotto un altro punto di vista, non dà più nulla per scontato ed ha iniziato a dare più valore a ciò che ha. La famiglia e l’amore sono le sue priorità.

“Dirigevo due giornali, facevo radio tutti i giorni, conducevo più di un programma in tv. Poi una sera la malattia mi è piombata addosso all’improvviso e oggi che, grazie a Dio, ce l’ho fatta, ho capito che il segreto della vita non è credere nel ‘per sempre’, ma credere nel ‘per ora”. Ha rivelato in un’intervista a “Verissimo”.

Dopo una lunga battaglia, Alfonso Signorini è tornato più carico che mai e il “Grande fratello vip” è stato una specie di rinascita che gli sta recando grandi soddisfazioni.