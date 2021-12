Uomini e donne, pesanti accuse per il tronista: “Tu sei malato!”

A “Uomini e donne” c’è un tronista che ha rivelato alcuni retroscena della sua vita inerenti alla sua sfera privata

Ognuno ha le sue paure e fisse, ma quelle di Ivan Gonzalez vanno oltre i limiti. Da tutti conosciuto per essere stato uno dei tronisti di “Uomini e donne”, il modello in una delle ultime interviste, rilasciata in un video per Mtmad, ha dichiarato alcuni dettagli sulla sua vita privata che hanno lasciato il pubblico a bocca aperta.

Le sue rivelazione hanno già fatto il giro del web, ecco cosa ha raccontato l’ex tronista del programma storico di Maria De Filippi.

“Uomini e donne”, Ivan Gonzalez è malato: di cosa si tratta

Secondo quanto dichiarato dal diretto interessato, Ivan Gonzalez è ipocondriaco e questo disturbo lo porta a vivere alcune situazioni di disagio. Il modello ha rivelato di chiamare e andare dal dottore dalle tre alle quattro volte a settimana.

L’ansia è una costante della sua vita che si porta dietro da anni. “Ogni volta che faccio l’amore poi il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stata per sapere se a lei va tutto bene. – ha raccontato – Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa”.

Non solo, l’ex tronista ha rivelato di curare molto la sua igiene personale ed ha affermato: “Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno. Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa”.

Nonostante le sue fisse, Ivan Gonzelez continua la sua vita professionale in Spagna dove ha partecipato a vari programmi televisivi e spot pubblicitari. Per il momento non ci sono notizie riguardo al suo rientro in Italia.