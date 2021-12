Eva, in questa sera gelida di dicembre, riscalda i pensieri dei suoi followers condividendo uno scatto in cui indossa un micro bikini davvero fenomenale.

Eva trova sempre un modo per catturare le attenzioni degli utenti dei social network. Tra i profili più cliccati della rete, non può di certo mancare il suo. Con 1,1 milioni di followers, la nativa di Gyor è tra le showgirl più seguite di Instagram. La sua presenza sul noto servizio di rete sociale è tangibile: gli scatti che condivide non passano mai in secondo piano.

In questa gelida serata di dicembre, l’ex pornodiva ha regalato ai suoi seguaci un paio di fotografie in cui indossa un micro bikini quasi trasparente. Le sue forme sono come al solito totalmente in vista e fanno accelerare i battiti cardiaci degli ammiratori. Davanti e didietro, è tutto uno spettacolo.

Eva, il micro bikini è quasi trasparente: davanti e dietro, tutto in mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Henger (@eva_henger)

Eva, questa sera, ha infiammato il web condividendo un paio di scatti da urlo in bianco e nero. Questo effetto rende le immagini ancora più belle e donano un tocco vintage alla star ungherese. L’ex attrice dei film a luci rosse indossa uno dei bikini più stretti che possiede: il costume non riesce a contenere nemmeno un millimetro del suo devastante corpo.

Nella prima immagine, la bella Eva cattura gli sguardi con il suo lato A prorompente. Il davanzale rompe gli schermi degli smartphone, mentre le gambe chilometriche sono straordinarie. Nella seconda fotografia, invece, la 49enne si gira completamente e piazza il suo didietro in primo piano.

Tra lato A e fondoschiena, i fans non riescono proprio a scegliere. Il fisico della classe 1972 merita un dieci e lode: nonostante un’età non più giovanissima, Eva sa sempre come lasciare il segno con la sua procacità e la sua sensualità.