Una notizia stravolge le dinamiche nel Principato, un’altra donna fa le veci di Charlene Di Monaco in famiglia: “come è possibile”?

Non finiscono di palesarsi le avversità del destino nei confronti della principessa Charlene Di Monaco. Le acque non si sono calmate dopo la fine del ricovero. Nonostante la salute fisica e mentale della principessa sia stata dichiarata leggermente più stabile rispetto ai mesi scorsi, il ritorno ufficiale di Charlene non ha apportato da nessun punto di vista i frutti sperati.

L’emozionante attesa avvertitasi in famiglia alla Festa Nazionale il 19 novembre, come nel corso di queste ultime settimane, secondo alcuni rumors in diretta dalla casata si sarebbe adagiata su una finora ineccepibile stasi. Il motivo? Un’altra donna ha preso il posto della moglie del principe Alberto.

Charlene Di Monaco bandita, ora lei prende il suo posto in famiglia: risvolto sconvolgente

Le redini della famiglia reale sono state inaspettatamente riposte nelle mani di un’altra presenza fondamentale. Dimostratasi negli anni come vagamente avversa a Charlene. Sia per i suoi comportamenti che per la sua vena caratteriale. Si tratta della sorella della principessa, e primogenita di Ranieri III, Carolina.

Alberto, senza manifestare il minimo dubbio a tal proposito, si sarebbe dunque trovato in accordo con la decisione di delegare da ora in avanti le azioni e faccende di famiglia alla primogenita. Un ulteriore tasto dolente è dato dal fatto che Carolina si stia occupando anche dei figli di Charlene, che già avevano sofferto particolarmente l’assenza della madre in questo periodo.

Pare inoltre che i piccoli di casa, Jacques e Gabriella, dopo aver apertamente manifestato sotto gli occhi del pubblico a fine novembre il loro forte avvertire la mancanza di Charlene, siano stati allontanati dallo sguardo morboso delle telecamere. Da qui anche la decisione di continuare le attività scolastiche dall’interno del Principato. Eppure, nonostante le da sempre sospette inimicizie tra le due sorelle, esisterebbe una fazione di fan che sarebbe pronta a difendere le intenzioni di Carolina. Preferendo accostare le sue ultime decisioni a quelle di una sorella semplicemente premurosa ed altruista.

Ma chi può dire con esattezza, date le ombre del passato su quotate rivalità, che tutto questo non sia un altro che un piano perfetto per allontanare Charlene dall’attenzione dei suoi ammiratori?