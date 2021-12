Cameron Diaz, attrice famosissima di Hollywood, è scomparsa all’improvviso dalle scene cinematografiche. Il motivo è tanto dolce quanto triste.

Non rivedremo mai più al cinema Cameron Diaz, famosissima attrice di Hollywood che ha fatto innamorare tutto il mondo con le sue commedie americane negli anni ’90. Una bionda bomba sexy che ha reso ogni interpretazione unica nel suo genere, regalando sorrisi (il più delle volte) a milioni di persone.

L’attrice non si vede in giro da più di due anni e da oltre sette anni è sparita dai set cinematografici. Ha esordito nel mondo dello spettacolo a soli 21 anni in “The Mask”, il successo fu così straordinario che tutti i produttori e registi del mondo l’apprezzarono.

Una carriera costellata di successi che ha deciso di frenare, il motivo?

Cameron dice addio al cinema, la ragione si chiama Raddix

La vita sentimentale di Cameron è sempre stata passionale e molto travagliata. Il suo cuore trova pace quando si innamora di Benji Madden, nel 2015 convolano a nozze. Benji è il chitarrista della rockband Good Charlotte, insieme hanno avuto una bambina (che oggi ha 7 anni) di nome Raddix, la vera ragione dell’addio di Cameron al cinema.

L’attrice ha deciso di lasciare per sempre i set cinematografici per dedicarsi completamente alla famiglia e soprattutto a sua figlia, sua unica ragione di vita. In un’intervista aveva dichiarato di aver bisogno di mettere la parola fine alla sua carriera e che non sarebbe stata capace di gestire la lontananza dalla piccola Raddix. Una decisione che quindi è stata presa anche in virtù di un suo benessere emotivo e sentimentale.

Finisce tutto per amore quindi, così com’è iniziato. Una vita trascorsa dietro le telecamere non può essere paragonata al tempo di qualità che si trascorre con i propri figli. I fan inizialmente non hanno visto di buon occhio la decisione ma poi hanno capito.

Una decisione sicuramente sofferta che ha lasciato spazio a qualcosa di molto più prezioso, gli affetti e la famiglia. Cameron è convintissima della sua scelta e non ha alcuna intenzione di ritornare indietro.