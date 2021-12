“GF Vip”, Urtis crolla nella notte e poi si confessa: “Devo dirti una cosa”

Giacomo Urtis ha avuto un tremendo crollo nella casa del GF Vip. Tutto è successo ieri notte, dopo la puntata che è andata in onda su Canale Cinque

Il gioco sta diventando sempre più difficile per i concorrenti del GF Vip. Di recente sono entrati nuovi concorrenti dal momento che il programma è stato prolungato fino alla fine di marzo, e tra questi c’è nuovamente Giacomo Urtis. Il chirurgo questa volta ha legato tantissimo con Biagio D’Anelli. I due sono sempre più vicini all’interno della casa, tanto da spingere in molti a pensare che la loro amicizia potesse andare oltre. Ieri sera, dopo la puntata, Giacomo ha avuto un momento di down proprio a causa di Biagio.

CLICCA SU SUCCESSIVO PER SCOPRIRE COSA È ACCADUTO