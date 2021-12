Alessia Marcuzzi rivela il suo segreto più intimo: i fan stentano a crederci

Alessia Marcuzzi si lascia andare ad una rivelazione che manda in tilt il web: ecco cosa possiede nell’armadio, da non crederci

Alessia Marcuzzi è una delle vip più amate dal pubblico italiano che non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Da qualche mese ha deciso di lasciare almeno per un po’ la televisione e si è dedicata completamente ai social e ai suoi brand.

Nell’attesa di rivederla sul piccolo schermo, qualora cambiasse idea, i follower si divertono a seguirla su Instagram dove ultimamente ha pubblicato dei dettagli interessanti sulla sua vita.

Alessia Marcuzzi, cosa nasconde nell’armadio? – FOTO

Seguita da più di cinque milioni di follower, Alessia Marcuzzi non ha mai perso quel pizzico d’ironia e quella semplicità che da sempre la contraddistinguono. Così, qualche giorno fa ha deciso di pubblicare una foto che ha lasciato senza parole il web.

Tutti abbiamo i cosiddetti scheletri nell’armadio e lo stesso vale per la conduttrice che ha mostrato i suoi pubblicamente. A quanto pare ha una serie di vibratori. Ha risposto, quindi, alla domanda che qualcuno le ha fatto al riguardo su Instagram: “Favorevole o contraria?”.

E c’è di più, dopo aver rivelato il suo segreto intimo si è divertita con qualche fan a simulare un orgasmo.

Il suo profilo Instagram è un concentrato di energia e sensualità. Solarità, allegria e bellezza sono le sue qualità migliori che nel corso degli anni hanno conquistato il pubblico che non può fare a meno di seguirla.

La Marcuzzi sa sempre come attirare l’attenzione e nonostante l’ironia e qualche argomento piccante non cade mai nel ridicolo o nella volgarità. Il suo sorriso inconfondibile la rendono unica e inimitabile. In televisione si sente la sua mancanza e sono in tanti a chiedersi se stia pensando ad un ritorno, sarebbe l’ennesimo successo.