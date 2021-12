Amadeus e Insinna: la Rai ferma le trasmissioni, spettatori sorpresi dalla decisione

“L’Eredità” e “I Soliti Ignoti” non vanno in onda come di consueto, per loro oggi la Rai ha riservato un cambio drastico di palinsesto.

Sono due delle trasmissioni televisive più amate dal pubblico italiano e accompagnano le serate con allegria e spensieratezza guidate da due conduttori di eccellenza estrema.

La prima è “L’Eredità” con Insinna che va in onda dalle 18:45 fino alle ore 20:00, mentre la seconda, condotta da Amadeus, è quella de “I Soliti Ignoti” che parte dopo le notizie del Tg1 alle 20.35 sino alle 21.20 circa.

Per questa sera però i vertici Rai hanno disposto un cambio improvviso di palinsesto che non prevede la messa in onda dei due show. I fan si son già ribellati per tale decisione, cosa si cela però dietro questa comunicazione giunta così tardiva?

La Rai ferma Amadeus e Insinna: il motivo disarmante del cambio palinsesto

Non solo Insinna e Amadeus oggi vedranno lo stop forzato delle trasmissioni, ma anche Alberto Matano impegnato con “La vita in diretta” sarà costretto a chiudere i battenti in anticipo alle ore 17.45.

Qual è il motivo dietro questo cambio di palinsesto quindi? Oggi al Teatro alla Scala di Milano verrà messa in scena la prima del Macbeth che durerà circa 4 ore.

Solo una piccola pausa di 14 minuti alle 19.40 quando la rete darà il collegamento al Tg1 per un aggiornamento veloce sulle notizie principali del giorno per poi tornare alla Scala.

Alle 21.40, al termine dell’opera teatrale, il pubblico avrà la possibilità di gustarsi nuovamente i programmi Rai con il film “C’era una volta Vigata – La concessione del telefono”.

E per quanto riguarda l’Immacolata l’8 dicembre cosa succederà? Nessuna variazione in programma, i canali Rai non subiranno modifiche e ogni show proseguirà i giochi come di consueto.