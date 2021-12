Emma dà un taglio netto: il suo nuovo look estremo e il motivo per cui l’ha fatto – FOTO

Un cambio look piuttosto radicale per l’artista che ha dapprima lasciato con il fiato sospeso i suoi fan e poi mostrato a tutti il cambiamento. Dietro a questa decisione c’è un motivo ben preciso: ecco quale

Emma Marrone sa come sorprendere i suoi fan e soprattutto come tenerli con il fiato sospeso. Questa volta per riuscire nel suo obbiettivo ha condiviso uno scatto che non ha lasciato dubbi. La sua lunga chioma bionda riunita in una coda mozzata, accanto a un paio di forbici, ha lasciato sbalordito il suo pubblico che ha subito richiesto a gran voce uno scatto dell’artista che rivelasse il suo nuovo look. Emma li ha accontentati nel momento più inaspettato, tra i festeggiamenti che hanno seguito lo speciale annuncio.

Il nuovo look di Emma: cosa ha spinto la cantante al cambio drastico

La foto del nuovo taglio di capelli di Emma è arrivata con il post Instagram nel quale mostra tutta la sua felicità per la partecipazione alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Il direttore artistico, Amadeus, ha infatti rivelato ufficialmente i nomi dei cantanti in gara nella categoria big e tra questi ritroviamo anche quello di Emma.

“Sono tanto, tanto felice“, scrive l’artista che tornerà sul palco dell’Ariston dieci anni dopo la sua vittoria. Nel 2012 fu proprio lei a vincere il Festival con il brano “Inferno” e sebbene da allora abbia rivestito i panni di co conduttrice prima e di ospite poi, quella del 2022 sarà l’edizione del suo ritorno in gara.

In occasione della straordinaria notizia che ha comportato inevitabili festeggiamenti, Emma ha mostrato a tutti il suo nuovo look. Un taglio molto corto che riporta i suoi fan indietro nel tempo. Si tratta infatti di un taglio piuttosto simile a quello che portò sul palco di Sanremo nel 2011 -quando parteciperò accanto alla band dei Modà- e nel 2012.

Per molti la scelta di riportare in vita quello stesso look potrebbe rappresentare un simbolo e una sorta di tradizione che l’artista non ha voluto spezzare, nonostante siano passati ben dieci anni.

In attesa di rivederla all’Ariston nel frattempo Emma continua a tenersi occupata. Si sta per concludere la sua seconda esperienza come giudice di X Factor, la cui finale andrà in onda giovedì 9 dicembre. Il 20 dicembre uscirà invece la serie diretta da Gabriele Muccino, “A casa tutti bene“, che la vedrà tra i protagonisti.