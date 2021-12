“Che fisico che hai”, Sabrina Salerno, la tutina mette in risalto ogni curva. Da dietro la visuale è migliore – FOTO

Sabrina Salerno, la tutina mette in evidenza le curve prorompenti del suo fisico. Da dietro la visuale è anche migliore…

La coppia formata da Sabrina Salerno e Samuel Peron sta facendo furore a “Ballando con le stelle”. La giuria, fin dalle puntate iniziali, ha speso solamente parole di apprezzamento nei confronti dei due, che sono tra i candidati alla vittoria. Queste, nello specifico, le parole che Selvaggia Lucarelli ha rivolto alla concorrente nella puntata di sabato scorso: “Continua così e vai dritta verso la finale. Sei la più costante“.

E se gli utenti non mancano di elogiare la sensualissima showgirl tramite i social, Sabrina li delizia quotidianamente mediante post che lasciano letteralmente senza fiato. Nell’ultima compilation, come se non bastasse, la Salerno ha mostrato nei dettagli la sconvolgente tutina indossata a “Ballando”: una visuale da togliere il fiato.

Sabrina Salerno, la tutina mette in risalto ogni curva. Da dietro la visuale è migliore – FOTO

