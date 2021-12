Gigi Proietti: al suo funerale lo strazio di Brignano e l’intervento di Paolo Bonolis

Gigi Proietti. Al funerale del grande attore scomparso il 2 Novembre 2020 è intervenuto un commosso Enrico Brignano. Momenti di tensione con Paolo Bonolis finalmente spiegati

La recente morte dell’acclamata regista Lina Wertmuller ha portato alla mente le dolorose perdite inferte allo spettacolo italiano, privati, in poco tempo, di rappresentanti illustri.

Tra questi è impossibile non annoverare il poliedrico Gigi Proietti, uomo dai mille talenti e dal carisma incommensurabile, che ci ha lasciato il 2 novembre 2020, giorno del suo ottantesimo compleanno. Proietti è deceduto in seguito a un arresto cardiaco nella clinica romana “Villa Margherita” in cui era ricoverato dal 17 ottobre precedente a causa di gravi condizioni di salute dovute a una cardiopatia. I suoi funerali si sono svolti il 5 novembre 2020 alla presenza di solamente 60 persone. Sarebbero intervenute migliaia ma le restrizioni dovute alle norme anti Covid hanno limitato fortemente il numero. Tra coloro che hanno potuto tributare l’ultimo omaggio c’è stato un commosso Enrico Brignano.

Gigi Proietti: Flora Canto ha allontanato Paolo Bonolis da Enrico Brignano. Spiegato finalmente il motivo

L’attore romano Enrico Brignano, visibilmente commosso e affranto per la perdita del suo maestro e mentore, Gigi Proietti, era presente alle esequie avvenute al Globe Theatre di Villa Borghese.

“Maestro mio, è arrivato il momento del saluto. Se fossi stato bravo come te avrei composto un sonetto o una poesia… Ma io non lo so fare, non so capace e allora lo faccio in prosa a modo mio, come mi viene meglio. Anche se mi viene difficile trovare la forza per salutare te, che sei stato il mio mentore” – ha detto il comico con la voce spezzata dal pianto. Ha poi continuato con l’elogio: “Eri, sei, un gigante con cui ci siamo dovuti confrontare. Sei stato anche il nostro riparo quando abbiamo avuto bisogno. Grazie Gigi, eri e sei pura luce. Mi piace immaginarti sereno nel viaggio che hai intrapreso, certo di aver fatto un buon lavoro… Non ci sarai per un po’ di tempo. Vedi, non riesco a dire che non ci sarai più’”.

Ha destato particolare curiosità un fatto avvenuto a funerale concluso. Il conduttore Paolo Bonolis si è avvicinato a Enrico Brignano per consolarlo; dalle immagini catturate dai giornalisti presenti, si vede la compagna di quest’ultimo, l’attrice Flora Canto, allontanare il presentatore di “Avanti un altro!”.

Alcuni hanno spiegato il gesto come un tentativo di far rispettare le norme di distanziamento sociale. È la stessa Flora Canto a far luce sull’accaduto: “Ma secondo voi io potrei mai allontanare il signor Bonolis, nostro amico, per colpa del Covid, considerando che Paolo, Enrico e io siamo le persone più tamponate della terra perché facciamo programmi televisivi?”.

Bonolis aveva rivolto a Brignano questa frase: “Amico mio, forza e coraggio, prima o poi tocca a tutti”. Il gesto di Flora Canto non era assolutamente negativo nei confronti del presentatore, piuttosto gli ha risposto così: “A Pa’, non lo dire manco per scherzo, per te ed Enrico, quando sarà, passeranno altri 30 anni. Non lo dire neanche per scherzo che mi sento male”.

