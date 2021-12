Federica Masolin ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi stratosferica. A catalizzare l’attenzione la sua mise da sogno.

Fascino magnetico e verve unica. Federica Masolin torna a stupire il popolo del web con la sua bellezza e il suo talento. Nota conduttrice e giornalista, si è distinta nel tempo, con i suoi occhioni azzurri e il suo piglio deciso, nel mondo dello sport approdando a Sky: in particolare è diventata il volto della formula 1.

Di origini milanesi, classe 1985, oltre a conquistare gli schermi ha raggiunto una grande notorietà suoi social. 524 milioni di follower, il suo feed è una raccolta di scatti dalla vita lavorativa e personale, il cui minimo comune multiplo è la sua bellezza stratosferica.

Curve da sogno, lineamenti angelici, folta chioma castana, in ogni post si mostra bellissima, tanto che i fan si scatenano sempre tra like e complimenti. L’ultimo post apparso sul suo feed ha scaturito il medesimo effetto.

Federica Masolin, look rovente: fan in tilt

Per vedere il look rovente di Federica Masolin, via su Successivo