Ambra Angiolini ha condiviso uno scatto bellissimo sui social network: la fantastica attrice indossa una maglia che mette in risalto il suo lato A.

Ambra Angiolini ha vissuto un momento davvero complicato dal punto di vista personale. Dopo una storia lunga quattro anni, la nota attrice e il tecnico Massimiliano Allegri si sono lasciati. La vicenda ha sollevato innumerevoli polemiche, dal momento che si è subito parlato di tradimento. Come se non bastasse, Valerio Staffelli consegnò il tapiro d’oro alla nativa di Roma usando anche parole abbastanza dure che hanno indignato i telespettatori e il popolo del web.

La bella Ambra, comunque, non ha perso il suo sorriso delizioso e continua a postare fotografie fenomenali sui social network. La 44enne, qualche istante fa, ha pubblicato una foto in cui è distesa comodamente sul letto indossando una maglia super aderente.

Ambra Angiolini provocante sul letto: forme in mostra

Ambra, poco fa, ha pubblicato un’immagine in cui è comodamente distesa sul letto. L’amatissima attrice indossa un maglione di colore blu che mette in risalto le sue forme impressionanti. Il suo lato A, in particolare, conquista la scena e fa impazzire la platea. La classe 1977 sembra serena e il suo sguardo ammiccante conquista le attenzioni degli utenti.

La Angiolini ha riportato una frase criptica in didascalia. “Mi piace spiare il mondo attraverso le fessure aperte dalle mie ferite … ora so che è un privilegio”, si legge. Le ferite potrebbero riferirsi alla storia con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. La bellezza di Ambra, in ogni modo, offusca tutte le altre cose.

Secondo alcune indiscrezioni, Ambra Angiolini è finita nei radar di Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, confermatissima per ‘L’Isola dei Famosi’, vorrebbe inserirla nel cast del seguitissimo programma. La fonte di questi rumors, tuttavia, non ha svelato l’eventuale ruolo che sarebbe riservato alla romana.

