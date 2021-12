“Adoro leggere il più vicino possibile”, Elenoire Casalegno strega i social con un particolare da brividi – FOTO

Elenoire Casalegno manda in tilt i fan con un look total black degno della più sexy delle Catwoman con un dettaglio da far girare la testa

La sensualità è una dota innata e non si può certo andare a comprarla in un negozio. Lo sa bene Elenoire Casalegno che sembra essere stata benedetta da una simile virtù da Madre Natura.

I suoi fan ormai sono abituati a seguirla quasi esclusivamente attraverso il profilo social specialmente dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip.

È infatti da diverso tempo che Elenoire non lavora stabilmente in televisione con un programma tutto suo. L’ultima esperienza è stata “Vite da Copertina” su TV8 in cui in ogni puntata veniva raccontata la vita di un personaggio famoso.

Elenoire Casalegno e le sue scritte impertinenti

Per la gioia degli oltre 800mila follower di Instagram che la seguono con affetto Elenoire Casalegno non perde occasione di pubblicare alcuni momenti della sua vita privata.

L’ultimo scatto che la bella modella di Savona ha voluto condividere è una vera apoteosi della sensualità. Una dote che, come Elenoire dimostra, non si ottiene semplicemente facendosi ritrarre senza veli ma che al contrario è esaltata dal magnetismo che un personaggio ha.

In questa foto infatti la showgirl si presenta al suo pubblico con un outfit total black. Si tratta di un vestitino di pelle nero che aderisce completamente al suo fisico statuario. Le lunghe e perfette gambe sono avvolte da un paio di calze velate impreziosite da alcune scritte.

Sguardo fiero rivolto verso l’obiettivo sembra proprio una novella Catwoman che rivolgendosi a Batman non può che dire “scansati”.

Una provocazione questa che i suoi fan sono stati ben felici di raccogliere invitando non solo Batman ma anche altri super eroi. Proprio le scritte sulle calze poi hanno acceso la fantasia di molti.

Parole che accostate alle sue meravigliose gambe hanno creato un vero e proprio poema. Fra i più sfrontati c’è stato addirittura chi ha dichiarato di adorare “leggere da più vicino possibile“.

Un desiderio questo che è di sicuro condiviso da tanti ammiratori i quali dovranno però accontentarsi di amare in maniera platonica la bella Elenoire soltanto da lontano e attraverso i social.

