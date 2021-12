Anna Tatangelo ha acceso il web condividendo una serie di fotografie in bianco e nero: la cantante, tutta scosciata, è da infarto.

Anna Tatangelo, in questo freddissimo giorno di metà dicembre, ha deciso di innalzare notevolmente la temperatura su Instagram pubblicando alcuni scatti da infarto immediato. Ogni singolo post della cantante (e, ormai, conduttrice) ottiene sempre un ottimo riscontro e colleziona grandi numeri su Instagram.

La 34enne ha deciso di utilizzare anche uno splendido effetto bianco e nero, rendendo i suoi scatti ancora più straordinari. L’outfit incandescente della nativa di Sora fa perdere la testa: tutta scosciata è uno schianto.

Anna Tatangelo tutta scosciata è uno schianto: outfit incandescente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna, poco fa, ha deciso di provocare sia profondi mal di testa che problemi di natura cardiocircolatoria alla sua platea condividendo sui social alcuni scatti da fantascienza. Il post contiene precisamente tre fotografie. L’outfit è un qualcosa di mai visto: la minigonna è fin troppo corta e scopre totalmente le sue gambe da sogno. Le calze le esaltano in modo meraviglioso: provocante e seducente, la nativa di Sora non ha rivali.

La Tatangelo ha ai piedi tacchi esagerati, mentre la giacca è molto elegante e raffinata. Nella prima immagine, la 34enne è in piedi: occhio alle mani che accendono le fantasie dei followers. Nella seconda e terza si siede e mette ancora più in vista le sue gambe spaziali. “Che donna”, “Stupenda anche in bianco e nero”, “Per quanto mi riguarda sei patrimonio dell’Unesco italiano”, si legge tra i tantissimi commenti.

Anna Tatangelo sta facendo parlare di sé anche per le notizie inerenti alla sua vita privata. Dopo la lunghissima relazione con Gigi D’Alessio e un periodo di ‘rinascita’, l’artista si è legata all’amatissimo rapper Livio Cori. La coppia ha trascorso anche alcuni giorni di relax a Parigi.

