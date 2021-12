Lo spettacolo di Luisa Ranieri continua grazie ad un video a rallentatore con zoom sul suo eterno ed irresistibile sex-appeal. Pronti a godere di un rewind infinito?

A tre settimane dall’elogiata uscita nelle sale cinematografiche di “E’ stata la mano di Dio“, la sua protagonista femminile, l’attrice di origini partenopee Luisa Ranieri, continua ad essere sempre più straordinariamente al centro dell’attenzione mediatica, ma non solo.

L’ultima pellicola autobiografica realizzata da Paolo Sorrentino è stata interamente dedicata alla sua figura materna di riferimento. Dimostratasi alquanto centrale nel suo percorso di vita privata, quanto nell’espressione o evoluzione-creazione, della sua veritiera e folgorante settimana arte. Quest’oggi, mentre per l’attrice quarantasettenne si moltiplicheranno a dismisura i “proud of you” da parte anche dei suoi fan oltralpe, un’ultima parentesi dal “sex-appeal senza tempo“, condivisa in rete, sarà nuovamente impossibile da accantonare. Scopriamo adesso il perché.

“Che spettacolo, dea!” Luisa Ranieri zoom di fuoco e sex-appeal senza tempo, il rewind è d’obbligo – il VIDEO

