“Otto metri di cosce” Elenoire Casalegno, il bikini natalizio surriscalda l’atmosfera: temperature tropicali in arrivo – FOTO

Elenoire Casalegno, bellissima come sempre sfoggia un bikini fuori stagione. Le temperature diventano subito tropicali.

Elenoire Casalegno, la conduttrice da sempre contro corrente è molto apprezzata dal web e dal suo pubblico televisivo per essere diversa da tante sue colleghe. Non teme gli anni che passano – forse perché continua ad essere bellissima – e non si sottopone ai ritocchini estetici, gli scatti acqua e sapone docet. Chi la segue sin dagli esordi infatti sa bene come la conduttrice sia sempre stata così, schietta e diretta.

I fans sono pazzi di lei e la seguono ovunque, per sapere come svolge la sua quotidianità e al contempo per condividere con lei alcuni momenti. Un fisico super allenato e che mostra per la gioia dei fans con abiti spesso striminziti o ginnici.

Elenoire Casalegno, otto metri di cosce ed un bikini natalizio che rende l’atmosfera tropicale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Sei un angelo”: Miriam Leone divina, look total white e sguardo irresistibile. I fan si sciolgono – FOTO

La sua ultima foto però ha davvero scosso il web per un motivo ben preciso. “Tutti a postare foto in montagna…io invece, essendo un bastian contrario, posto dal mare, dall’isola che non c’è, e in mano non lo vedete, ma ho un ottimo Gin Tonic…” Elenoire Casalegno stupisce tutti con questa foto spiccatamente estiva: un mare blu come sfondo che ci fa sognare così come le sue gambe, bellissime e chilometriche.

“Io ti invidio tantissimo quelle gambe bellissime e kilometriche!!! 😅😊😘” qualcuno simpaticamente ammette, altri invece ne sottolineano la bellezza: “Otto metri di cosce” scrivono sotto il post. Il bikini fuori stagione è tra le cose più gradite dal web ed i numerosi commenti di apprezzamento ne sono una chiara dimostrazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Fabrizio Corona e Ilary Blasi: nuovo capitolo della loro disputa. Le parole sconvolgenti dell’ex re dei paparazzi

Bikini blu elettrico con tanto di lacci, reso ancora più seducente dalla pelle ambrata che spicca e fa sognare. I capelli biondissimi lasciati fluenti e delle gambe che si sono rese protagoniste dello scatto che ha infuocato letteralmente il web: temperature tropicali in arrivo.

IL METEO DI YESLIFE, LE PREVISIONI DEL 14 DICEMBRE 2021