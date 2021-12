Delia Duran, spunta la foto di lei a letto con un altro: lo sfregio ad Alex Belli

Alex Belli e Delia Duran sono tornati insieme dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip: ma fra presunti tradimenti e tanto altro, cosa è realmente accaduto tra di loro?

Alex Belli ieri sera è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip in seguito ad un provvedimento disciplinare. Cosa è successo? Sua moglie Delia Duran è venuta in puntata per dirgli che tra di loro era finita per sempre, e lui pur di non perderla, ha deciso di infrangere le norme anti-covid e sorpassare la striscia rossa che lo divideva da lei. I due sono tornati a casa insieme, disposti a parlarsi e provare a chiarire questi tre mesi di incomprensioni, ma qualcuno ha deciso di mettersi ancora una volta tra di loro.

Delia Duran ha tradito Alex Belli? La verità di Carlo Cuozzo

Il cuozzo che non ci sta a lasciare la scena e vuole donarci altre puntate pic.twitter.com/HpJYjswE5O — P a o l a. 🎅 ( @ I p e r b o r e a _ ) December 14, 2021

Stiamo parlando di Carlo Cuozzo, l’uomo con cui Delia è stata paparazzata sui giornali un po’ di giorni fa. Alex non ha creduto affatto a questa cosa, ha creduto fermamente che fosse tutto finto e organizzato, ma Cuozzo ha deciso di rompere il silenzio dopo il loro ricongiungimento di ieri sera e di pubblicare delle storie su Instagram che lasciano poco spazio ai fraintendimenti.

Infatti, nelle foto, Delia è nel letto di Carlo e addosso ha un abito decisamente familiare. “Lei è stata mia e sarà ancora mia” scrive rivolgendosi ad Alex, che ieri sera è uscito dalla casa più spiata d’Italia per ritrovare la sintonia con sua moglie. Dunque, pare proprio che Delia abbia fatto le cose sul serio con questo Carlo, pur di vendicarsi di suo marito che l’ha tradita all’interno del programma con la giovane Soleil Sorge.

Come avrà reagito Alex dopo che Carlo ha tirato fuori le prove? Questo è tutto da scoprire, magari proprio nelle prossime puntate del reality.

