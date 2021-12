Fabrizio Corona e Ilary Blasi: nuovo capitolo della loro disputa. Le parole sconvolgenti dell’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi è stato ospite di un’emittente locale nel napoletano. Citati diversi personaggi di spicco dello spettacolo, tra questi anche Ilary Blasi

Quando Fabrizio Corona fa un’apparizione sul piccolo schermo dobbiamo essere sempre preparati a vederne delle belle.

Recentemente non ha deluso le aspettative nemmeno quando è stato ospite del “Peppy Night Fest”, lo show condotto da Peppe Iodice su Canale 21, emittente locale napoletana. Non ha risparmiato rivelazioni audaci su diversi personaggi dello show business italiano. È tornato a parlare anche di Ilary Blasi, presentatrice Mediaset, con cui ha avuto un aspro confronto durante una diretta su Canale 5 negli anni passati.

Fabrizio Corona: dopo anni torna a parlare di Ilary Blasi. Rivelazione piccante

Rubando un po’ la battuta a Pippo Baudo, Fabrizio Corona è tornato in tv lanciando un messaggio chiaro che può sembrare quasi un avvertimento tra le righe. Ha detto: “La differenza tra me e tutti gli altri personaggi dello spettacolo è questa. Se vado in qualsiasi trasmissione, se viene chiunque dello spettacolo, io so dirti davvero chi è, da dove viene e perché. Questo è il mio mestiere. Questi personaggi li ho inventati tutti io”.

Cita nomi ben noti al pubblico italiano, rivelando retroscena inediti: “La Gregoraci? L’ho fatta fidanzare io con Briatore”.

Sul videowall della trasmissione “Peppy Night Fest” girano i volti di donne importanti che hanno fatto parte della sua vita e per ognuna di loro ha un pensiero particolare. Con Belen Rodriguez dice di intrattenere ancora ottimi rapporti. Immancabile anche la sua ex moglie, la modella Nina Moric: “Croce e delizia, ma rimane sempre la madre di mio figlio (Carlos Maria ndr)”. Parole affettuose anche nei confronti di Asia Argento: “Nella nostra follia, ci siamo trovati e abbiamo condiviso un momento della nostra pazzia”. Poi la sua personale convinzione nei confronti di tutte e tre: “Sono ancora innamorate di me: Nina, Asia e Belen”.

Toni più audaci ha assunto la rivelazione sulla presentatrice Ilary Blasi. I due hanno avuto un alterco all’epoca in cui lei conduceva la terza edizione del “Grande Fratello Vip”. Fabrizio Corona aveva aveva fotografato Francesco Totti in compagnia di Flavia Vento, insinuando un tradimento da parte dell’ex capitano della Roma a un mese dalle nozze. “Hai fatto quel teatrino 13 anni fa ma io non ci casco. Mi dovevo sposare ed ero incinta del primo figlio. E’ facile chiedere scusa, devi prenderti le responsabilità di ciò che dici denigrando le persone, quello che sei l’ha capito tutta Italia” – disse Ilary Blasi in diretta su Canale 5.

Ora Fabrizio Corona rivela un nuovo dettaglio del loro controverso passato: “Ilary Blasi? A 16 anni veniva con sua madre che mi portava il book con le sue foto nude.”

Conclude con una stoccata sull’ex agente delle star Lele Mora: “Dal punto professionale, non vale niente. Negli anni 2000 noi comandavamo l’Italia. Oggi a lui non è rimasto niente”.

