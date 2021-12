“Io che non l’ho ancora fatto…”, Federica Pellegrini e la disperazione sui social: la FOTO è tutta un programma

La nuotatrice, Federica Pellegrini fa preoccupare migliaia di followers in seguito ad un atto di disperazione: “Non se lo riesce proprio a spiegare…”.

Meglio conosciuta come la nuotatrice professionista, record woman nei 200 metri ‘stile libero’ a livello nazionale, Federica Pellegrini ha subito una forte battuta d’arresto.

I fan erano abituati a vedere in lei gli aspetti positivi della vita. Il sorriso, la voglia di non mollare mai di fronte alle difficoltà fanno di lei uno dei personaggi simbolo dal quale trarre ispirazione per un’esistenza perfetta.

L’idolo per i suoi followers a quanto pare non è tutto oro quel che luccica. In seguito ad una delle ultime uscite sui social network, la Pellegrini dimostra agli occhi di tutti di star attraversando un periodo non facile della sua vita.

Più che altro si tratta di una condizione deficitaria, legata ad un contesto temporale, proprio lei, il volto per eccellenza di tutti i record battuti su tempo

Federica Pellegrini fa esplodere la rabbia e la delusione: è davvero incontrollabile

