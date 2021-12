Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi martedì 14 dicembre, ha comunicato i numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia tramite bollettino.

Appena pubblicato il bollettino contenente i dati relativi all’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia. Stando all’aggiornamento di oggi del Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono 5.258.886 con un incremento da ieri di 20.677 unità. In crescita anche i soggetti attualmente positivi che risultano essere 297.394 (+6.637), così come i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: 863 in totale e 7 in più di ieri. Le persone guarite in totale ammontano a 4.826.443, ossia 13.908 unità in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 120 decessi che hanno portato il bilancio delle vittime totale a 135.049.

La Regione Emilia Romagna, si legge nelle note, ha eliminato dal totale dei positivi 9 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. Anche il Friuli Venezia Giulia ha sottratto 3 casi a seguito di 1 test antigenico non confermato dal successivo tampone molecolare e di 2 test positivi rimossi dopo revisione dei casi. La Regione Campania specifica che 1 decesso registrato oggi risale ai giorni precedenti.

La Sicilia segnala che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni scorsi.

Covid-19, bollettino: i numeri in Italia di lunedì 13 dicembre

Stando al bollettino di ieri del Ministero della Salute, i casi di contagio complessivi ammontavano a 5.238.221. Salivano ancora i soggetti attualmente positivi che risultavano essere 290.757, così come i pazienti in terapia intensiva: 856 in totale. I guariti dall’inizio dell’emergenza erano 4.812.535. Purtroppo, si aggravava il bilancio delle vittime che portavano il totale a 134.929.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Coronavirus, il bollettino del 13 dicembre: 12.712 nuovi casi e 98 decessi

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di domenica 12 dicembre

Secondo l’aggiornamento diramato nella giornata di domenica, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano 5.225.517. In crescita anche i soggetti attualmente positivi che risultavano essere 284.877, così come i ricoveri in terapia intensiva: 829 in totale. Le persone guarite complessivamente erano 4.805.809. Il bilancio delle vittime totale saliva a 134.831.

PER APPROFONDIRE LEGGI QUI —> Covid-19, il bollettino del 12 dicembre: 19.215 nuovi casi e 66 vittime

Stato di emergenza, a breve la proroga: la data

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, avrebbe voluto scongiurare un’ulteriore proroga dello stato di Emergenza. Evidentemente, però, il quadro epidemiologico sarebbe ancora troppo preoccupante per assumere una scelta di tal genere.

Stando a quanto riporta l’Ansa, a breve il Consiglio dei Ministri approverà un decreto legge con cui il termine finale sarà fissato al 31 marzo 2022. Questo sarebbe emerso dall’incontro tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Roberto Garofoli ed il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza. Questo allungamento del periodo dovrebbe servire come momento di transizione per un ritorno alla normalità in maniera graduale e per preparare il Paese all’uscita.

Sul prossimo futuro si è espresso anche il Ministro della Salute Roberto Speranza il quale ha voluto sottolineare l’importanza della somministrazione delle terze dosi che serviranno a proteggere la popolazione dalla variante Omicron. Ad oggi, pare che ci sia stata un’importante adesione e che con ieri sarebbero state inoculate già 100 milioni di dosi.

Veneto, brutte notizie: rischio zona gialla dalla prossima settimana

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia avrebbe lanciato l’allarme affermando che il suo territorio potrebbe essere prossimo al passaggio in zona gialla. Non una certezza, ma una possibilità. A determinarlo il dato sulle occupazioni dei posti in ospedale.

Zaia, riporta Rai News, ha effettuato una propria valutazione e detto di credere che con il prossimo bollettino di venerdì la sua regione sarà da zona gialla: il trend sarebbe quello purtroppo. Il Governatore avrebbe poi proseguito parlando di quelle che saranno le vacanze natalizie e che se il Natale sarà in giallo così come il Capodanno e se i numeri continueranno a crescere il problema potrebbe essere la zona arancione.

Oms, è allarme: la situazione sul quadro pandemico

Parole allarmante quelle di Maria van Kerkhove responsabile Oms per la pandemia. La direttrice avrebbe dichiarato alla redazione de El País che a suo avviso ed a quello dell’Organizzazione che il Pianeta è di fronte “ad uno tsunami di contagi” sia a causa della variante Delta che di quella Omicron.

La van Kerkhove ha voluto lanciare, quindi, un accorato appello. Prima che sia troppo tardi e che i ricoveri tornino a salire, la popolazione deve porre in essere tutte le misure di prevenzione possibili. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale, mantenere le distanze, evitare gli assembramenti. Una serie di regole che potrebbero davvero determinare una frenata dei contagi.



Purtroppo la pandemia continua a stringere nella sua forte morsa il Pianeta e solo attraverso atteggiamenti responsabili e le vaccinazioni si può sperare di lasciarsi alle spalle questi due anni terribili.

IL TG DI YESLIFE, LE PRINCIPALI NOTIZIE DEL GIORNO – IL VIDEO