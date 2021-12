Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli svela il vincitore del programma

Selvaggia Lucarelli ha deciso di svelare qualche dettaglio sulla puntata finale di Ballando con le Stelle, lei sa già chi potrebbe vincere!

Sabato scorso è andato in onda l’episodio semifinale di Ballando con le Stelle, storico talent show che nonostante l’età riesce sempre a conquistare il cuore di spettatori giovani e anziani. Anche quest’anno, dopo tante prove di ballo, i finalisti sono pronti a sfidarsi nell’ultima gara: Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Arisa, Morgan e Federico Fashion Style giocheranno per la vittoria il prossimo sabato! Selvaggia Lucarelli, però, potrebbe aver involontariamente svelato chi sarà il vincitore di quest’anno.

Selvaggia Lucarelli, l’opinionista svela il vincitore di Ballando con le Stelle su Instagram

Aspettando l’ultima puntata Selvaggia Lucarelli ha deciso di chiacchierare un po’ su Instagram, e quando una follower le ha chiesto di svelare chi, secondo lei, sarà il concorrente più adatto a portare a casa la vittoria di Ballando con le Stelle 2021, l’opinionista ha risposto di avere le idee molto chiare. Ovviamente, però, la Lucarelli non ha potuto raccontare ai suoi followers su chi punta per la vittoria di quest’anno. “Chi vincerà? La persona a cui ho scritto la dedica sul mio libro, ma non dico chi… vediamo se indovino…” ha risposto solo.

Non sappiamo a chi si riferisse la Lucarelli con il commento pubblicato su Instagram, ma sicuramente l’opinionista è una che ha già dimostrato di vederci bene, e sopratutto di vederci lungo. Per quanto riguarda i followers di Ballando, è probabile che tanti puntino su Arisa. La cantante, infatti, ha dimostrato di saper sempre conquistare il cuore del pubblico di ogni talent a cui partecipa, che sia Sanremo o Ballando con le Stelle. Arisa è anche la concorrente più giovane in gara!

Federico Fashion Style, al contrario, sembra non essere riuscito a farsi amare dai telespettatori italiani. Allo stilista andava tutto molto bene con il suo salone di bellezza su Real Time, ma in Rai non sta riscuotendo lo stesso successo. Inoltre, dopo lo scandalo successo con la YouTuber Chiara Facchinetti, il pubblico più giovane ha smesso di seguire Federico, considerano il suo comportamento poco adatto ad un professionista.

