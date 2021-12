Ai “Soliti Ignoti”, Amadeus si è letteralmente scandalizzato di fronte al racconto della concorrente: quello che fa dentro casa è assurdo

Una settimana molto diversa dalle altre, quella inaugurata proprio ieri sera da Mara Venier attraverso la “Festa di Natale” di Telethon. Fino alla prossima domenica, le trasmissioni ed i quiz televisivi della Rai parteciperanno all’iniziativa benefica organizzata da Telethon, con l’obiettivo di raccogliere quanti più fondi possibili per la ricerca.

Anche ai “Soliti Ignoti”, gioco televisivo condotto da Amadeus durante l’access prime time, i partecipanti punteranno ad indovinare tutte le 8 identità ed il parente misterioso al fine di collaborare all’impresa. E proprio questa sera, nel bel mezzo della trasmissione, un ignoto ha pensato bene di lasciare a bocca aperta il conduttore: la sua confessione è stata scioccante.

Amadeus scandalizzato dalla concorrente: quello che fa dentro casa è assurdo…

È stata inaugurata proprio ieri la settimana di Telethon su Rai 1. Tutte le trasmissioni ed i quiz televisivi dell’emittente si impegneranno al fine di devolvere il loro intero ricavato all’associazione, ai fini della raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare. I “Soliti Ignoti”, celebre programma dell’access prime di Rai 1, non poteva non aderire all’iniziativa.

Tuttavia, in occasione della maratona di Telethon, le regole del quiz game verranno stravolte fino a domenica prossima: nell’appuntamento di questa sera, lunedì 13 dicembre, a concorrere sono state le gemelle Pia e Anna Maria, provenienti dalla Puglia. Amadeus, dopo tanto tempo, si è dunque ritrovato al fianco di persone comuni, e non dei consueti volti dello spettacolo che, ormai da un anno, animano lo studio dei “Soliti Ignoti”.

Le gemelle, al pari del conduttore, hanno approfittato di questa esperienza televisiva per godersi alcuni momenti di puro divertimento. L’arrivo dell’ignoto numero 2, a questo proposito, ha fornito molta materia su cui discutere e sorridere al tempo stesso. La donna, chiamata ad enunciare gli indizi, ha paralizzato Amadeus con la sua confessione scioccante. “Anche se è inverno, dentro casa giro con le infradito… mi piace immaginare che sia sempre estate“: queste le parole dell’identità numero 2, che hanno lasciato di sasso il conduttore.

“Ah, ok…“, ha commentato Amadeus, non trovando altra maniera di replicare di fronte a quell’esternazione fuori dal comune. Anche l’indizio successivo, in egual modo, non ha mancato di divertire il pubblico: “Una volta mio padre mi ha dimenticata in galleria a Napoli. Io mi sono seduta ed ho pazientemente aspettato che mi venissero a riprendere“.

Un racconto a dir poco sconvolgente, che ha permesso all’ignoto numero 2 di accattivarsi fin da subito le simpatie del pubblico. Chi invece è rimasto di sasso è stato proprio il presentatore, che ha impiegato alcuni minuti prima di riprendersi dal clamoroso siparietto.

