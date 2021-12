“GF Vip”, Alfonso Signorini si rivolge al pubblico e parla a cuore aperto: “Sono in imbarazzo, ma so la verità”

Per la prima volta dall’inizio del “GF Vip”, Alfonso Signorini ha parlato a cuore aperto al pubblico: “Mi trovo profondamente in imbarazzo”. La scena è sconvolgente

La puntata odierna del “GF Vip” si sta rivelando più complicata del previsto. Proprio stasera, i vipponi saranno chiamati a comunicare al pubblico le proprie intenzioni. Chi di loro deciderà di abbandonare definitivamente il reality? Chi, all’opposto, proseguirà il proprio percorso fino alla finalissima del 14 marzo?

Allo stato attuale, la situazione sembra particolarmente complicata per due gieffini. Stiamo parlando di Alex Belli e Soleil Stasi, i quali, solamente negli ultimi giorni, si sono fatti trasportare da una smisurata passione. Alfonso Signorini, in apertura di puntata, si è lasciato andare ad un gesto che non aveva mai compiuto in tanti anni: per la prima volta, ha deciso di confessare il proprio pensiero al pubblico.

“GF Vip”, Alfonso Signorini parla a cuore aperto: “Sono profondamente in imbarazzo”

Come hanno abbondantemente rivelato le riprese degli scorsi giorni, tra Alex Belli e Soleil Stasi è letteralmente scoppiata la passione. Alla luce di questo sentimento ormai incontenibile – che ha addirittura portato l’attore a maturare l’idea di abbandonare il programma -, Alfonso Signorini si è nuovamente collegato con Delia Duran. La moglie di Belli, fra pochi minuti, entrerà nella casa per chiarire definitivamente con il compagno.

Chiuso il collegamento con la modella, Alfonso Signorini si è preso alcuni momenti per interloquire “privatamente” con il pubblico a casa. Quello che ha confessato ha lasciato a bocca aperta i telespettatori. “Mi trovo profondamente in imbarazzo, mi sento di esternarlo a voi in un rapporto di onestà“, ha esordito il giornalista, mentre le opinioniste trattenevano il fiato.

“Io mi chiedo se tutto quello che stiamo vedendo sia finto o vero, come ve lo state chiedendo voi“, ha proseguito Signorini, riferendosi alla vicenda che vede coinvolti Alex e Delia. “Da conduttore, mi limiterò a raccontare quelli che sono i fatti“, ha chiosato Alfonso, prima di lanciare un ultimo, sconvolgente avvertimento.

“Io mi sono fatto la mia idea, e sappiate che il tempo ci darà tutte le risposte“: questa la definitiva sentenza del conduttore, che ha palesato la propria insofferenza nei confronti di simili argomenti.

